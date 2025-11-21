Farándula

Este fue el mensaje que Mahyla Roth envió a su madre antes de salir al escenario en Miss Universo

Los padres de Mahyla Roth revelaron la emotiva última comunicación que tuvieron con su hija antes de la gala

Por Yerlin Gómez Izaguirre

La costarricense Mahyla Roth tiene a todo el país pendiente del Miss Universo 2025.

En el auditorio Carlos Moreno, sus padres, Peter Roth y Estela Benavides, se unieron a la celebración y compartieron el momento con otros invitados.

Emoción tras clasificar al Top 30

Al clasificar entre las primeras 30 candidatas, sus padres hablaron con La Teja y mencionaron lo que sienten en este momento, incluyendo un mensaje que la concursante les envió antes de salir al escenario.

Mahyla Roth
Mahyla Roth tiene a todo el país con muchas expectativa y emociones. (Miss Universo 2025/Miss Universo 2025)

“Estamos felices, emocionados. Realmente, es un gran paso y sí (entrar entre las 30), es un sentimiento que no se puede describir. La vi espectacular, segura, confiada y, de hecho, antes de entrar al escenario mandó un audio en el que nos dijo: ‘Ya voy a entrar, mami, los amo’“, nos contó doña Estela.

Miss Universo 2025
Peter Roth y Estela Benavides disfrutando al ver a su hija. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Orgullo del padre

Don Peter no se quedó atrás, pues comentó que está muy feliz y orgulloso de la representante tica.

“No hay palabras. La vi espectacular y segura, siendo ella misma. Ella lo disfruta mucho”, mencionó el orgulloso papá.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

