Esto pasó con Mahyla Roth en el primer “corte” de clasificadas al Miss Universo 2025

Mahyla Roth avanzó a la primera ronda de clasificadas del Miss Universo 2025, dando un paso más en sus intenciones de convertirse en la mujer más bella del mundo.

El certamen mundial se inició a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, y se transmite desde el Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia.

Mahyla Roth gritó "Costa Rica" a todo galillo en el Miss Universo 2025. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mahyla avanzó al top 30 de clasificadas, lo que le permite continuar participando por la corona, un título que se le ha negado a Costa Rica durante 71 años, el tiempo que tiene nuestro país de participar en el mediático concurso.

Con esa posición, la tica podrá participar en el desfile en traje de baño. Luego de eso habrá un corte del top 12, cuyas clasificadas desfilarán en traje de gala y, de ese grupo, se elige al top 5, que responderá dos preguntas cada una y de donde saldrá la gran ganadora.

Mahyla, de 26 años y oriunda de Cahuita de Talamanca, en Limón, se coronó miss Universo Costa Rica en julio pasado y ha estado en la mira de muchos expertos internacionales, quienes la ven como favorita.

Mahyla Roth durante su desfile en traje de fantasía. Fotografía: Lillian SUWANRUMPHA / AFP. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

Entre esos que han señalado a Mahyla dentro del “top 5” está el venezolano Osmel Sousa, conocido como “Zar de la belleza”.

Junto con Mahyla, en ese grupo clasificaron las representantes de: India, Guadalupe, China, Tailandia, República Dominicana, Brasil, Ruanda, Costa de Marfil, Colombia, Países Bajos, Cuba, Bangladesh, Japón, Puerto Rico, Estados Unidos.

También clasificaron las representantes de México, Filipinas, Zimbabwe, Malta, Chile, Canadá, Latina, Croacia, Venezuela, Guatemala, Palestina, Nicaragua y Francia. Esas 29 clasificadas las eligió el jurado.

La clasificada número 30 avanzó por voto popular y la afortunada fue la representante de Paraguay.