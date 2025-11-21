Mahyla Roth se llevaría estos millonarios premios si gana el Miss Universo 2025: su vida cambiaría por completo

Si la costarricense Mahyla Roth gana el Miss Universo 2025 su vida le cambiaría para siempre, pues además del título de belleza obtendría un millonario botín de premios.

Miss Universo Costa Rica 2025 es una de las favoritas a ganar la corona de belleza este jueves; incluso el “Zar de la belleza”, Osmel Sousa, la tiene entre su “top 5”.

LEA MÁS: Esto le sucede a Mahyla Roth a pocas horas del Miss Universo 2025

De dejarse el reinado mundial, la tica recibiría muchísimos premios que van desde un jugoso primer premio en efectivo, un millonario salario mensual y varios lujos y excentricidades.

Mahyla Roth en su presentación en traje de gala en Miss Universo 2025

Primero recibirá 127 millones de colones

La prensa internacional reporta que la Miss Universo 2025 recibiría un premio inicial en efectivo de 250 mil dólares (cerca de 127 millones de colones según el tipo de cambio actual) y un salario mensual durante 12 meses de 50 mil dólares (unos 25.3 millones de colones).

Además de eso, la ganadora tendrá que abandonar su país de residencia, pues será reubicada en un exclusivo apartamento en Nueva York, donde vivirá durante su reinado con todos los gastos pagos.

LEA MÁS: Osmel Sousa, el “Zar de la Belleza”, reveló a Verónica Bastos sus favoritas de Miss Universo, ¿está Costa Rica?

“Esto incluye desde el costo de la vivienda y la alimentación hasta servicios de limpieza y seguridad privada. De esta manera, la organización se asegura de que la embajadora pueda dedicarse por completo a sus compromisos sin preocupaciones financieras o logísticas durante los 365 días de su mandato”, publicó el periódico peruano El Comercio.

Mahyla Roth en su desfile en traje de fantasía del Miss Universo 2025. Fotografía: Lillian SUWANRUMPHA/AFP. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

Corona millonaria

La corona que recibirá la ganadora tiene un valor estimado en 5 millones de dólares, pero la joya pertenece a la organización y en su lugar recibirá una réplica.

Otros premios que recibirá la nueva soberana de la belleza del mundo serán asesores personales entre ellos estilistas, maquilladores, nutricionistas y entrenadores físicos.

“La ganadora se convierte en una influencer global por derecho propio, atrayendo alianzas con marcas de moda, joyería y belleza que buscan asociarse con su imagen. Estos acuerdos generan ingresos adicionales sustanciosos. Su agenda se llena de invitaciones a eventos de alto perfil, estrenos de cine, y galas benéficas en todo el mundo, cumpliendo sus itinerarios a menudo a bordo de vuelos privados, un lujo que subraya su estatus”, agregó ese medio.

Mahyla Roth deslumbró en su pasarela en traje de baño en la preliminar del Miss Universo. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Mahyla Roth arrasa en Tailandia y gana el título de miss Fotogénica por votación del público

¿Quién será la afortunada de hacerse de todos esos premios? Ganadora se conocerá este jueves, a partir de las 7 de la noche en la gala de coronación de Miss Universo 2025.