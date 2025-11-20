Mahyla Roth arrasa en Tailandia y gana el título de miss Fotogénica por votación del público

La miss Universe Costa Rica 2025, Mahyla Roth, continúa destacando en el Miss Universo Tailandia 2025, tras recibir el apoyo masivo del público, que la eligió como miss Fotogénica, con más de 122 mil votos, superando ampliamente a las demás competidoras.

LEA MÁS: Mahyla Roth tiene a Costa Rica soñando con el Miss Universo y esto le “grita” su novio Rafa Pérez a la organización

Mahyla Roth arrasa en votación oficial

Mahyla Roth fue elegida Miss Fotogénica tras liderar la votación del público. (captura/Captura)

La organización del certamen abrió la votación en su página web y la limonense acumuló 122.558 puntos, cifra que la colocó como la más votada del concurso. El segundo lugar fue la representante de Filipinas, quien obtuvo 85.121 puntos, una diferencia considerable que evidenció el fuerte respaldo internacional hacia la costarricense y es que para votar había hasta que pagar.

Brilló en la competencia preliminar

Roth deslumbró este jueves durante la ronda preliminar, donde mostró seguridad y elegancia en las tres categorías evaluadas: traje de baño, vestido de gala y traje de típico. Su pasarela, porte y dominio escénico se convirtieron en temas de conversación entre seguidores del certamen alrededor del mundo.

La limonense destacó en las categorías de traje de baño y gala durante la preliminar. (Instagram/Instagram)

Lista para la gran final

La tica se prepara ahora para la gran final, programada para este jueves 20 de noviembre a las 7 de la noche (hora tica).

LEA MÁS: (Video) Mahyla Roth deslumbró con traje inspirado en el Caribe en la preliminar de Miss Universo 2025

Nota realizada con ayuda de IA