Mahyla Roth tiene a Costa Rica soñando con el Miss Universo y esto le “grita” su novio Rafa Pérez a la organización

Miss Universo Costa Rica 2025, Mahyla Roth, vivió este miércoles uno de los días cruciales en su sueño de ganar el Miss Universo de este año: la gala preliminar del certamen de belleza que se celebra en Tailandia.

La guapísima modelo costarricense se llevó todos los aplausos y, tras su desempeño en la pasarela vistiendo traje de baño y de noche, Mahyla hizo más real el deseo de los ticos de tener una primera corona universal de belleza.

Mahyla Roth en su presentación en traje de gala en Miss Universo 2025

En Costa Rica y fuera de nuestras fronteras aplauden el desempeño de Mahyla, a quien muchos expertos ven entre las finalistas y otros hasta la posicionan como ganadora; uno de esos es, desde luego, su novio Rafa Pérez.

Rafa no se anduvo por las ramas

El presentador de Repretel viajó a Tailandia para acompañar a su novia en la gala de elección y coronación, que será este jueves a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, y a horas del gran día, Pérez le habló claro a la organización internacional.

“¡Ella es, ELLA ES!”, escribió Rafa en un mensaje que publicó en sus historias de Instagram y con el que, tal parece, le “gritó” al jurado del Miss Universo de que no lo piensen tanto y coronen reina a su amor.

Mahyla Roth luce espectacular en su pasarela en traje de baño en el Miss Universo. Fotografía: Instagram Miss Universo. (Instagram/Instagram)

Rafa reaccionó así de eufórico al compartir un video del momento en que Mahyla hizo su pasarela en traje de baño y mostró su escultural y curvilíneo físico.

En traje de baño, Mahyla también demostró su experiencia, trayectoria y preparación para este momento de su vida.

Un traje de gala muy tico

Además, la tica tuvo la oportunidad de mostrar su elegancia y estilo en la pasarela en traje de noche, en la cual desfiló con un impresionante vestido rojo con mucha pedrería, inspirado en el guacamayo rojo, una de las especies más representativas del Caribe costarricense y de Cahuita, de donde es oriunda.

“La propuesta busca reflejar el colorido, la vitalidad y la riqueza natural de su lugar de origen a través de un enfoque contemporáneo y altamente detallado”, explicó la organización del Miss Universo Costa Rica sobre la pieza que lució la tica.

“Costa Rica, los amo”, afirmó Mahyla tras cumplir con su gala preliminar y dejar la moneda de su clasificación en el aire.

Rafa Pérez reaccionó con mucha emoción al ver a su novia en traje de baño en la gala preliminar. Fotografía: Instagram Rafa Pérez. (Instagram/Instagram)

Mahyla tiene al país de cabeza

Ese mensaje que publicó la tica en su Instagram fue el imán con el que atrajo una ola de reacciones de ticos manifestándole su orgullo por su representación y enviándole la mejor de las suertes para este viernes.

“Me morí”, dijo Natalia Carvajal; “con todo, estamos muy orgullosos de vos”, expresó Karina Ramos; “bellísima, que sigas brillando y enorgulleciendo a todo el país”, opinó Nadia Aldana.

“Mahyla, estamos contigo”, “demasiado bella”, “majestuosa”, “con todo crack, estás haciendo historia”, “reina”, “todo el país con vos”, son parte de otros mensajes que le han dedicado a Mahyla.

Mahyla Roth lució impresionantemente bella en la pasarela en traje de gala de la preliminar del Miss Universo. Fotografía: Instagram Mahyla Roth. (Instagram/Instagram)

