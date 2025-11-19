Teleguía Farándula

Mahyla Roth sorprende con poderosa pasarela en traje de baño en Miss Universo

Mahyla Roth mostró seguridad total en el escenario preliminar y dejó claro que viene con todo al certamen

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Mahyla Roth salió con paso firme a la pasarela de traje de baño en Miss Universo y confirmó por qué se ha convertido en una de las concursantes que más conversación genera.

Así deslumbró Mahyla Roth en su pasarela de traje de baño.
La tica destacó con su porte y energía durante la preliminar de Miss Universo. (Miss Universo/Miss Universo)

Su seguridad, energía y dominio escénico saltaron a la vista y captaron la atención del público desde el primer segundo.

La costarricense apareció con el cabello suelto y luciendo un vestido de baño color celeste que resaltó su figura y estilo. Su presentación fue limpia, controlada y llena de presencia, lo que la hizo destacar entre las demás participantes.

Así desfiló la costarricense Mahyla Roth durante la preliminar del Miss Universo.
Roth brilló con una pasarela firme y elegante en la competencia preliminar. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El Canal ¡Opa!, encargado de cubrir el certamen, elogió su participación y resaltó el impacto de su presencia en el escenario.

LEA MÁS: Votaciones abiertas: apoye a Mahyla Roth y ayúdela a brillar en Miss Universo 2025

Mahyla Roth irradia confianza y energía en la pasarela de vestido de baño durante la preliminar de Miss Universe 2025. Su seguridad, elegancia y presencia escénica encendieron el escenario y conquistaron miradas”.

LEA MÁS: Natalia Carvajal le manda contundente mensaje a Mahyla Roth por su participación en Miss Universo

El desempeño de Mahyla llegó a redes sociales, donde decenas de comentarios aplaudieron su porte, su trabajo físico y la fuerza con la que avanza hacia la noche final.

Así fue la pasarela de Mahyla Roth en Miss Universo.

La tica continúa sumando puntos con cada aparición y deja claro que Costa Rica está bien representada en esta edición de Miss Universo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mahyla rothMiss universo 2025Mahyla roth miss universo 2025traje de bañopreliminar miss universo
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.