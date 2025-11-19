Mahyla Roth sorprende con poderosa pasarela en traje de baño en Miss Universo

Mahyla Roth salió con paso firme a la pasarela de traje de baño en Miss Universo y confirmó por qué se ha convertido en una de las concursantes que más conversación genera.

La tica destacó con su porte y energía durante la preliminar de Miss Universo. (Miss Universo/Miss Universo)

Su seguridad, energía y dominio escénico saltaron a la vista y captaron la atención del público desde el primer segundo.

La costarricense apareció con el cabello suelto y luciendo un vestido de baño color celeste que resaltó su figura y estilo. Su presentación fue limpia, controlada y llena de presencia, lo que la hizo destacar entre las demás participantes.

Roth brilló con una pasarela firme y elegante en la competencia preliminar. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El Canal ¡Opa!, encargado de cubrir el certamen, elogió su participación y resaltó el impacto de su presencia en el escenario.

LEA MÁS: Votaciones abiertas: apoye a Mahyla Roth y ayúdela a brillar en Miss Universo 2025

“Mahyla Roth irradia confianza y energía en la pasarela de vestido de baño durante la preliminar de Miss Universe 2025. Su seguridad, elegancia y presencia escénica encendieron el escenario y conquistaron miradas”.

LEA MÁS: Natalia Carvajal le manda contundente mensaje a Mahyla Roth por su participación en Miss Universo

El desempeño de Mahyla llegó a redes sociales, donde decenas de comentarios aplaudieron su porte, su trabajo físico y la fuerza con la que avanza hacia la noche final.

Así fue la pasarela de Mahyla Roth en Miss Universo.

La tica continúa sumando puntos con cada aparición y deja claro que Costa Rica está bien representada en esta edición de Miss Universo.