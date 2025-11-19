Video: Mahyla Roth deslumbra en Miss Universo con un traje típico imponente

El jaguar dorado y las texturas artesanales hicieron que el traje robara miradas en Miss Universo. (Miss Universo/Miss Universo)

Mahyla Roth llegó con todo a la pasarela de Miss Universo y dejó claro que Costa Rica no pasó desapercibida en la presentación de trajes típicos.

La tica salió con fuerza, seguridad y una presencia escénica que hizo que más de uno se quedara con la boca abierta al verla.

La modelo presentó un traje titulado “Curá”, una imponente propuesta que destaca por un jaguar dorado de gran tamaño y una estructura artesanal inspirada en las tradicionales máscaras Boruca, símbolo de nuestras raíces indígenas y del espíritu protector de la naturaleza costarricense.

El detalle del humo se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. (Cortesía LN/Cortesía LN)

El diseño fue creado por Kasandra Farrier y tomó cuatro meses de trabajo artesanal. (Cortesía LN/Cortesía LN)

Pero hubo un detalle que terminó por robarse toda la atención: la máscara que llevaba en la mano, expulsaba un tipo de humo, lo que le dio un efecto místico que encendió los comentarios.

El traje resplandece en tonos dorados y está lleno de texturas hechas completamente a mano. La artista Kasandra Farrier fue la encargada de diseñarlo y la confección tomó cuatro meses de trabajo detallado, pieza por pieza, para lograr un homenaje al alma ancestral del país.

La propuesta de Mahyla no solo brilló en escena, también lo hizo en internet. Las redes se llenaron de elogios y comentarios que resaltaron la fuerza, la presencia y el profundo significado del diseño. Muchos destacaron que, más que un traje, se sintió como una representación poderosa de la identidad tica.

Sin duda, Mahyla combinó tradición, brillo y autoridad estética en un traje que proyecta una imagen mística y contundente, dejando la esencia de Costa Rica bien plantada frente al mundo.