Jurado de Miss Universo renunció porque asegura que ya otros eligieron a las 30 semifinalistas

La final del Miss Universo 2025 es este viernes 21 de noviembre. (FB/Miss Universe/FB/Miss Universe)

El certamen de Miss Universe 2025 volvió a encenderse en polémica luego de que el músico y empresario Omar Harfouch anunciara su renuncia inmediata como jurado del concurso, asegurando que hay irregularidades detrás de la elección de las semifinalistas.

Desde su cuenta de Instagram, Harfouch soltó un comunicado que dejó a más de uno con la boca abierta. Contó que, para su sorpresa, se enteró por redes sociales de que habían armado un jurado improvisado para escoger a las 30 semifinalistas entre las 122 aspirantes… ¡y sin que estuviera presente ninguno de los ocho jueces oficiales! Ni él, ni los demás.

El empresario dijo sentir “profunda confusión y preocupación” porque, según explicó, los resultados de esa elección se manejaron en secreto, sin transparencia alguna y con personas que, aparentemente, tienen relaciones personales con algunas candidatas.

El cantante Omar Harfouch, era uno de los ocho jurados del Miss Universo 2025, pero renunció al denunciar varias irregularidades. (redes/Instagram)

Conflicto de intereses

Para rematar, aseguró que incluso la persona encargada de contar los votos estaría metida también en un conflicto de interés.

Pero la gota que derramó el vaso fue, según él, una conversación irrespetuosa que tuvo con el presidente de Miss Universe, Raúl Rocha, sobre la falta de claridad en todo el proceso. Luego de eso, decidió ritarse del panel de jueces.

“Decidí renunciar al jurado y negarme a ser parte de esta farsa. Tampoco interpretaré la música que compuse para el evento”, sentenció.

Por ahora, la organización de Miss Universe no ha dicho nada sobre el escándalo, aunque esta renuncia se suma a la larga lista de broncas que ya arrastra esta edición.

Omar Harfouch publicó la noticia de su renuncia en sus redes sociales. (redes/Instagram)

Recordemos que todo arrancó con pleitos entre altos ejecutivos de Miss Universo y los organizadores locales, situación que explotó después de que Rocha Cantú publicara un mensaje contundente de “¡Basta, Nawat!”, luego de que el director de Miss Grand International interrumpiera y mandara a callar a Miss Universe México durante la entrega de bandas.

Con esta nueva bomba que explotó Harfouch, el certamen parece estar viviendo una de sus semanas más tensas… y todavía falta la final que será este viernes 21 de noviembre.