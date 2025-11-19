Familia de Mahyla Roth no viajó a Tailandia y así verán la final de Miss Universo 2025

La limonense Mahyla Roth ha destacado en Tailandia por su elegancia, carisma y seguridad en pasarela. (redes/Instagram)

La final de Miss Universo 2025 pinta que será un gran día para Costa Rica, pero especialmente para la familia de Mahyla Roth, nuestra representante en el certamen internacional.

Aunque sus papás no pudieron viajar a Tailandia, eso no les impedirá vivir la gala con el corazón acelerado y rodeados de muchísima gente que quiere ver a la limonense brillar.

Doña Estela Benavides, mamá de Mahyla, contó que este jueves 21 de noviembre asistirán a una actividad especial que se realizará en el edificio de Grupo Moreno, en Pavas, donde verán la final (a las 7 p.m. hora tica) muy bien acompañados.

LEA MÁS: ¿A qué hora ver Miss Universo 2025 en Costa Rica? Aquí la explicación

Mahyla Roth deslumbró en pasarela de vestido de baño en Miss Universo 2025

Ahí instalarán una pantalla gigante y abrirán las puertas al público para que el que quiera llegar a apoyar a Mahyla. El valor de la entrada es de 10 mil colones e incluye cena y el participar en activaciones de marcas y rifas.

“Estamos superemocionados, muy orgullosos y agradecidos con Dios por ese gran trabajo que está haciendo Maylita en Tailandia”, expresó doña Estela, todavía con la voz vibrando de ilusión.

Mahyla Roth, la representante de Costa Rica, sigue brillando en cada competencia previa a la gran final de Miss Universo 2025. (redes/Instagram)

Para la familia, ver a su hija desde Costa Rica no será motivo de tristeza, sino una oportunidad para compartir su alegría con amigos, conocidos y todo aquel que se quiera sumar.

La actividad será totalmente abierta, tipo ambiente familiar, y la idea es convertir la noche en una gran fiesta de apoyo nacional.

“Nos encanta porque es compartir con todas las personas que quieran llegar a vivir ese momento. Es una gran apertura, una bonita manera de hacerlo, van amigos y familia”, afirmó.

LEA MÁS: Así le fue a Mahyla Roth y a su precioso vestido en la entrevista con el jurado de Miss Universo

Mahyla Roth Benavides junto a sus papás Peter Roth y Estela Benavides y su hermano. (Cortesía/Cortesía)

Comunicación constante

Sobre la razón por la que no viajaron, doña Estela prefirió no profundizar. Con delicadeza pidió que ese tema no se incluyera, pero sí destacó que la comunicación con Mahyla ha sido constante y amorosa, incluso con la apretada agenda del certamen.

“Hablamos casi todos los días. A pesar del poco tiempo que tiene, ella siempre saca un ratito. Eso nos da mucha cercanía”, dijo desde Cahuita, Limón.

En su casa han seguido de cerca cada etapa del concurso: la entrevista con el jurado, la presentación del traje nacional y todas las salidas oficiales.

Mahyla Roth lució este hermoso traje para la entrevista con el jurado en el Miss Universo 2025. (redes/Instagram)

Según contó, su hija se sintió muy tranquila y conectada espiritualmente en la entrevista, gracias a su costumbre de encomendar todo a Dios.

“Ella es muy enfocada y siempre pone todo en manos de Dios. Esa paz la acompaña y eso a nosotros nos da tranquilidad”, relató.

LEA MÁS: ¡Destino y reinado! La increíble historia del nombre de Mahyla Roth

También se mostró agradecida por la buena recepción que ha tenido Mahyla entre los misólogos y páginas especializadas, donde ha llamado la atención por su belleza, su elegancia y su desempeño.

“Es el resultado de tantos años de trabajo. Ella ha soñado con esto desde niña y ha sido constante, perseverante y disciplinada. Ahora está recogiendo los frutos”, recalcó.

Siga la participación de Mahyla Roth este miércoles es la preeliminar. (redes/Instagram)

Un trabajo ordenado

Sobre los hermosos vestidos que ha lucido Mahyla en estos días de competencia, doña Estela recordó lo meticulosa que fue la preparación, pues según dijo, cada atuendo fue empacado con su foto, su día y su orden.

Además, destacó el talento del diseñador Fabricio Berrocal, encargado del traje que usó en la entrevista que fue inspirado en la mariposa morpho.

El vestido de la gran final, sin embargo, sigue siendo un misterio absoluto hasta para la misma familia de la reina de belleza costarricense.

“Eso será sorpresa para todos”, dijo entre risas nerviosas.

LEA MÁS: Video: Triunfo de Mahyla Roth en Miss Universe Costa Rica generó fuerte controversia en otro país

A pocos días del gran evento, la familia siente que Mahyla ya ha dado “el 700%” y que su objetivo es claro: “dejar a Costa Rica en lo más alto”.

“Desde el día después de ganar la corona ha trabajado para este momento. Lo está haciendo y lo está disfrutando”, dijo su mamá.

La tica Mahyla Roth se ha robado miradas en Tailandia con cada uno de los atuendos seleccionados para su participación. (redes/Instagram)

Este jueves, mientras en Tailandia amanece, en Pavas se encenderán las luces, las banderas y los corazones. Y ahí, entre la multitud, estarán los papás de Mahyla, con los nervios a flor de piel, viviendo el sueño de su hija como si la tuvieran a un paso. Porque aunque la distancia sea grande, el amor y el apoyo viajan más rápido que cualquier avión.

No estará sola

Cabe recordar que su novio, el presentador Rafa Pérez, sí estará presente en el Impact Arena de Pak Kret, en Bangkok, dándole todo el apoyo a su enamorada, que según los expertos, tiene grandes posibilidades de alcanzar una posición histórica y por qué no de ganar la corona.

También la estará apoyando Yesenia Ramírez, directora de Miss Universe Costa Rica y esposa del dueño de canal ¡Opa!, quienes son los organizadores del certamen nacional.

Si desea asistir al evento público de la final de Miss Universo en Grupo Moreno estos son los datos. (Cortesía /Cortesía)

Este miércoles será el concurso de Traje Nacional, a las 3 p.m. y a las 5 p.m. inicia la pre​liminar. Hora tica.

Ambas presentaciones ante el jurado, así como la gran final se podrá ver en vivo por canal ¡Opa!, Telemundo o bien por la página oficial de YouTube de Miss Universe.