Rafa Pérez es baja temporal en Giros de Repretel y esta es la razón de su ausencia

El carismático presentador de Giros, Rafa Pérez, no aparecerá en la pantalla de Repretel durante los próximos días, pero su ausencia no se debe a un asunto de salud como ocurrió hace poco con su compañera Charlyn López.

El barvareño se fue literalmente “por el mundo”, combinando amor, orgullo y celebración.

LEA MÁS: Presentador Rafa Pérez salió de emergencia de Repretel este viernes por culpa de un jocote

Rafa Pérez es uno de los presentadores de Giros, de Repretel, junto con Charlyn López y Maricris Rodríguez. (Cortesía Repretel/Cortesía Repretel)

Resulta que Rafa ya hizo maletas y desde ya se fue a apoyar a su novia, Mahyla Roth, quien representará a Costa Rica en el Miss Universo 2025, que se realizará en Tailandia.

Sin embargo, su viaje no solo será de pasarela y coronas, sino también de fiesta, porque el conductor cumplirá años el próximo 18 de noviembre y decidió darse un regalote antes de la gran final del certamen internacional.

Rafa nos contó desde el aeropuerto de Ámsterdam que antes de viajar a Tailandia se dará un paseo por Madrid, Dubai y cerrará el tour en Bangkok, donde se llevará a cabo la gran final del concurso internacional.

El presentador de Repretel no se fue solo sino que anda muy bien acompañado.

“Voy con mi familia, con mi primo hermano Antonio —con quien crecí— y otra prima que se llama Marylyz”, nos contó muy emocionado.

LEA MÁS: Rafa Pérez, de Repretel, corre para acompañar a su novia Mahyla Roth al Miss Universo en Tailandia

Mahyla Roth, Miss Universe Costa Rica 2025, ya está en Tailandia desde hace unos días donde ha llamado la atención de muchos medios por su belleza. (Instagram Mahyla Roth/Instagram Mahyla Roth)

Suegros en veremos

En cuanto a sus suegros, Rafa explicó que aún no tiene claro cuándo viajarán ellos, porque también están analizando si se quedan para organizar algo con la familia para ver el certamen todos juntos.

“No, no andan de tour ellos esta vez… Me hubiera encantado compartir el viaje con ellos también, pero están más en modo ‘misión local’ que internacional", dijo.

Rafa agregó que le hubiera encantado compartir más tiempo con su amor durante el viaje, pero Mahyla ya está concentrada al cien por ciento en la competencia y no puede recibir visitas.

Mahyla Roth Benavides junto a sus papás, Peter Roth y Estela Benavides, y su hermano el día que la eligieron Miss Universe Costa Rica 2025. (Cortesía/Cortesía)

Por eso ya tiene todo planeado para apoyarla desde el campo que le toque en la gran final, aunque obviamente, llevan banderas de Costa Rica para intentar llamar su atención y los sienta cerca.

“Bajo ninguna circunstancia (buscará estar con ella). Ya ella está en competencia y no se puede. Recuerde que el año pasado o hace dos años descalificaron a Panamá por no seguir las reglas y es algo a lo que yo jamás la expondría”, dijo.

La figura de canal 6 además nos contó que la organización de Miss Universe Costa Rica también está planeando hacer alguna actividad para el viernes 21 de noviembre, día de la final, para que Mahyla sienta el apoyo de todos.

LEA MÁS: ¿Cuándo es la final del Miss Universo 2025? Calendario de actividades, ciudades sede y todo lo que debe saber del concurso

Según su itinerario, espera estar cuatro días antes de la coronación ya en Bangkok para conocer un poco la ciudad y ya después de finalizado el certamen espera regresar a Costa Rica sabiendo que su novia logró ganar la corona de Miss Universo 2025.