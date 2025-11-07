Presentador Rafa Pérez salió de emergencia de Repretel este viernes por culpa de un jocote

El presentador y locutor Rafa Pérez salió de emergencia de Repretel este viernes tras finalizar Giros por culpa de un jocote que se comió horas antes.

Apenas terminó la revista matutina de canal 6, donde trabaja como presentador, Rafa salió corriendo al dentista porque con un diente quebrado.

Rafa Pérez junto al doctor Delfín Barquero, el odontólogo que lo salvó de la emergencia. Fotografía: Cortesía Rafa Pérez. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Rafa Pérez, de Repretel, corre para acompañar a su novia Mahyla Roth al Miss Universo en Tailandia

“Tuve que salir corriendo del programa. Se me quebró un diente, pero me siento como la Chimoltrufia. Además, lo tengo astillado y lo siento incómodo”, contó Rafa entre risas en una historia de Instagram mientras iba camino al odontólogo.

Todo por un antojo nocturno

En conversación con La Teja, el carismático conductor explicó que la culpa fue de un jocote que comió la noche anterior.

“En la verdulería en Barva (Heredia, donde vive) estaban vendiendo como la última camada de jocotes y yo, de antojado y glotón, me compré un kilo. Donde me los empecé a comer, me reventé la resina del diente. Tuve que venir a trabajar así, con los dientes quebrados, y llamé al doctor para que me atendiera apenas terminara el programa. Lo mordí muy fuerte y me quebré el diente, literal”, explicó Pérez.

Rafa Pérez mostró esta foto de su diente quebrado. Fotografía: Instagram Rafa Pérez. (Instagram)

LEA MÁS: Rafa Pérez revela la verdad sobre su relación con Ítalo Marenco tras salida del presentador de Repretel

“Fue de lo más sin gracia”, dijo. El daño fue en uno de sus dientes incisivos centrales.

Rafa Pérez salió corriendo de Repretel este viernes, ¿por qué?

Las resinas le jugaron una mala pasada

Rafa consideró el accidente “de lo más sin gracia”, y mencionó que las características de su dentadura muy posiblemente tuvieron que ver con la situación que vivió.

“Yo tengo resinas, son mis dientes normales; sin embargo, como que los acomodaron más estéticamente, no son carillas, no es nada invasivo, simplemente fue como para darles más de estética y he tenido toda mi vida desde que me quitaron los frenillos, saliendo del colegio.

“Eventualmente las resinas no son tan resistentes y cada cierto tiempo hay que darles mantenimiento. Estas que yo tenía ya estaban superviejas, yo me imagino que con el tiempo se van debilitando, desde hace un tiempo para acá me vengo tratando con el doctor Delfín e incluso él me dijo que esas resinas estaban medias furris y había que ver qué se hacía”, mencionó la figura de canal 6.

Rafa Pérez salió del canal con urgencia directo al odontólogo. Fotografía: Instagram Rafa Pérez. (Instagram)

LEA MÁS: Rafa Pérez fue escogido por Repretel para un proyecto muy importante

Rafa mostró en redes la foto de su diente astillado y luego compartió imágenes de la atención odontológica que recibió y del resultado final.