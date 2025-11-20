Esto le sucede a Mahyla Roth a pocas horas del Miss Universo 2025

Mahyla Roth enfrenta un día de muchas emociones y a las puertas de cumplir su gran sueño de estar en el escenario de Miss Universo, la tica es sorprendida con esto que le está sucediendo.

Mahyla Roth avanza a paso firme en el Miss Universo 2025. Fotografía: Instagram Mahyla Roth. (Instagram/Instagram)

Miles de seguidores en pocas horas

Las redes sociales de la miss Universo Costa Rica 2025 crecen como la espuma y solo en 12 horas sus seguidores en Instagram pasaron de 103 mil a 108 mil, y contando. Ese crecimiento habla de la popularidad de la tica en el certamen internacional.

El nombre de Roth destaca en las apuestas que hacen los expertos en concursos de belleza de las posibles finalistas a la corona universal. La elección será este jueves a partir de las 7 de la noche (hora costarricense).

A las 12:22 de la madrugada de este jueves, Mahyla Roth llegaba a los 103 mil seguidores en Instagram. Fotografía: Captura Instagram Mahyla Roth. (Instagram/Instagram)

Cuando Mahyla se fue de Costa Rica a Tailandia (sede del Miss Universo 20225), el pasado 29 de octubre, sus seguidores de Instagram rozaban las 69 mil personas. A inicios de esta semana, la caribeña celebraba haber llegado a sus 90 mil seguidores, un número que ya quedó atrás.

Mahyla Roth suma miles de seguidores en Instagram en solo horas. La tica se fue de Costa Rica con cerca de 69 mil seguidores. Fotografía: Captura Instagram Mahyla Roth. (Instagram/Instagram)

Un mensaje a la Mahyla de 8 años

“Llegamos a los 90 mil seguidores y quiero celebrarlos con este video muy especial para mí y para la Mahyla de 8 años, decirle que lo estamos logrando, que los sueños sí se cumplen si se trabajan con amor, disciplina y esfuerzo; siempre iluminando la vida de los que nos rodean”, escribió Roth, de 26 años, el lunes pasado en Instagram.

La grabación que compartió la tica reunió fotos de sus épocas de niña y las contrastó con los tiempos que vive ahora, en la que disfruta la realidad de sus anhelos más grandes.