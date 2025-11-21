Rafa Pérez dedica romántico mensaje a Mahyla Roth en el inicio del Miss Universo 2025

El presentador Rafa Pérez dedicó este jueves un romántico mensaje a Mahyla Roth en el inicio de la gala de elección y coronación del Miss Universo 2025.

La figura de Repretel viajó hasta Tailandia para apoyar a su novia, con quien tiene cerca de tres años de relación amorosa, y segundos antes de la gala le habló desde el corazón.

Rafa Pérez está en Tailandia en el Miss Universo. (Instagram/Instagram)

En redes sociales, Rafa le deseó a su amor la mejor de las suertes y confesó que está muy emocionado.

“¡Qué emoción por Dios! Es una mezcla entre felicidad, gratitud y adrenalina. (Siento que se va a salir el corazón) Sé que hoy vas a ser historia para Costa Rica”, dijo Pérez.

Decenas de ticos se reunieron en Grupo Moreno a disfrutar del Miss Universo 2025. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Dicen que (el) amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de todas. Aquí estoy apoyándote incondicionalmente, mandándote toda mi buena energía y los mejores deseos del mundo. Lo mejor siempre está por llegar; Dios siempre tiene el control. ¡Hecho está!”, finalizó.