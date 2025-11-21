Farándula

Rafa Pérez dedica romántico mensaje a Mahyla Roth en el inicio del Miss Universo 2025

Mahyla Roth ya “gritó” Costa Rica en el escenario del Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia

Por Manuel Herrera

El presentador Rafa Pérez dedicó este jueves un romántico mensaje a Mahyla Roth en el inicio de la gala de elección y coronación del Miss Universo 2025.

La figura de Repretel viajó hasta Tailandia para apoyar a su novia, con quien tiene cerca de tres años de relación amorosa, y segundos antes de la gala le habló desde el corazón.

Rafa Pérez
Rafa Pérez está en Tailandia en el Miss Universo. (Instagram/Instagram)

En redes sociales, Rafa le deseó a su amor la mejor de las suertes y confesó que está muy emocionado.

“¡Qué emoción por Dios! Es una mezcla entre felicidad, gratitud y adrenalina. (Siento que se va a salir el corazón) Sé que hoy vas a ser historia para Costa Rica”, dijo Pérez.

Miss Universo 2025
Decenas de ticos se reunieron en Grupo Moreno a disfrutar del Miss Universo 2025. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Dicen que (el) amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de todas. Aquí estoy apoyándote incondicionalmente, mandándote toda mi buena energía y los mejores deseos del mundo. Lo mejor siempre está por llegar; Dios siempre tiene el control. ¡Hecho está!”, finalizó.

