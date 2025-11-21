El sueño de Mahyla Roth en Miss Universo: certamen se vivió con intensidad en Costa Rica

A las 5 p.m., nos hicimos presentes en el auditorio Carlos Moreno, en Pavas, un lugar decorado detalladamente para todas esas personas que se desplazaron desde diferentes partes del país para apoyar a Mahyla Roth en Miss Universo 2025.

La costarricense tenía ilusionados a los seguidores de los certámenes de belleza, pues no solamente impresiona con su belleza, sino con su preparación, carisma, inteligencia y su puesta en escena.

La llegada de los invitados y sus padres

Con el pasar de los minutos, empezaron a llegar los invitados a la celebración del auditorio, con vestidos muy llamativos y llenos de elegancia sobre la alfombra roja.

Mahyla Roth fue apoyada desde diferentes partes del país. (Instagram/Instagram)

Muchos aprovecharon para tomar fotografías y disfrutar del lugar o tomarse una sangría, como preparativo para el evento que se aproximaba.

Minutos antes de las 7 p.m., que era el inicio oficial del evento, llegaron los padres de Mahyla: doña Estela Benavides y su esposo, don Peter Roth. De inmediato, todos los medios los abordaron para conocer sus opiniones.

Emoción indescriptible de los padres

“Con inmensa gratitud, creo que este es un proceso demasiado lindo. Para ella es el día más importante porque fueron 18 años de su vida en los que ella soñó y trabajó. Hoy la vamos a ver culminar este sueño”, expresó doña Estela.

Don Peter Roth y doña Estela Benavides, padres de Mahyla Roth , no ocultaron su emoción al ver a su hija competir en Miss Universo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La elegantes señora no podía ocultar sus emociones, pues estaba muy nerviosa, pero con mucha ilusión. También conversamos con el padre de Mahyla, quien no dudó un segundo en hablar de su querida hija.

“Es algo difícil de describir, es lo máximo, es un sueño hecho realidad para ella y yo creo que para cualquier papá o mamá es lo máximo poder vivir algo así junto a un hijo. Que se realicen, que cumplan lo que quieran alcanzar en la vida y ojalá que puedan alcanzar al máximo sus sueños”, nos comentó don Peter.

Momento de ilusión y tristeza

Durante el evento pudimos disfrutar de una sangría, hamburguesas, papitas fritas y hasta un cóctel en un ambiente bonito y festivo donde se sintió el calor de los costarricenses .

El primer momento tenso de la noche fue al elegir a las 30 primeras clasificadas. Ver a Mahyla en esa selección significó un momento de mucha ilusión, y las ansias crecieron con el paso del tiempo.

El público de Grupo Moreno gritó hasta más no poder a Mahyla Roth. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mahyla en vestido de baño hizo gritar a todos los presentes, y sus padres fueron de los más felices de la noche.

El momento más duro fue al elegir a las 12 clasificadas, donde lastimosamente la costarricense no fue mencionada, un instante totalmente inesperado para los asistentes.

Hubo lágrimas, palabras de tristeza y muchos sentimientos encontrados, pero más allá de eso, sobraron aplausos, pues Mahyla fue impecable en el escenario y hasta llegó a ser catalogada como una de las favoritas.

A las 9:35 p.m., aproximadamente, la miss se comunicó con su mamá por videollamada y los presentes se acercaron para gritarle y que sintiera el apoyo desde acá.