Vea las emotivas palabras que el presentador Rafa Pérez le dedicó a Mahyla Roth tras Miss Universo

Rafa Pérez y su novia Mahyla Roth juntos en el Miss Universo 2025 en Tailandia. (Redes/Facebook)

El presentador de Giros Rafa Pérez derritió a medio Costa Rica con la carta tan emotiva que le dedicó a su novia, Mahyla Roth, luego de que la tica no lograra meterse entre las finalistas de Miss Universo 2025, certamen que este año se realizó en Tailandia.

Aunque Mahyla llegó al Top 30 del mundo, la limonense quedó fuera de la lucha por la corona; sin embargo, eso no fue impedimento para que su novio le recordara lo orgulloso que está de ella y todo lo que logró en el escenario.

Rafa estuvo en Bangkok acompañándola y gritando ‘¡Vamos Costa Rica!’ entre el público y, al finalizar el certamen, pudieron compartir un momento juntos.

A través de sus redes, el presentador compartió varias fotos junto a la reina de la belleza costarricense, imágenes llenas de emoción en las que se les ve felices tras reencontrarse después de semanas intensas de preparación y competencia.

Dichas imágenes también dejan ver el hermoso vestido que eligió la tica para la final, el cual era diferente al de la preliminar.

Rafa Pérez viajó a Tailandia con unos primos para apoyar en primera fila a su novia Mahyla Roth en la final de Miss Universo 2025. (Redes/Facebook)

Orgulloso de su amor

Pero lo que verdaderamente tocó corazones fue las palabras que le escribió que resumieron el orgullo, el amor y la admiración que siente por Mahyla, quien desde el inicio del concurso se convirtió en una de las grandes favoritas.

“Lo que hiciste en Miss Universo fue extraordinario”, inició Rafa, dejando claro que para él la participación de Mahyla fue impecable de principio a fin.

Rafa Pérez estuvo en la final de Miss Universo 2025 apoyando a su amada Mahyla Roth. (Redes/Facebook)

Además, aseguró que todo el país vibró con su desempeño, su disciplina, su temple y su elegancia, y que llegar al top 30 no fue casualidad, sino el resultado directo de su fuerza, responsabilidad y constancia.

Te felicito, de verdad. Por tu perseverancia, tu disciplina, tu fuerza emocional y por siempre buscar llevar el nombre de Costa Rica en alto". — Rafa Pérez, presentador

El presentador también recordó que, aunque la vida a veces no se acomoda como uno imagina, cada cosa tiene un propósito y que esta experiencia internacional solo abrirá nuevas puertas para su novia, tanto en lo profesional como en lo personal.

“A veces la vida se mueve distinto a como uno la imagina. Uno hace su parte… y Dios dispone el resto. Pero siempre —siempre— lo acomoda con propósito. Y estoy seguro de que esta vitrina internacional será una puerta inmensa de bendiciones para vos: en tu carrera, en tus proyectos y en todo lo que soñás".

“Tu sueño ya se cumplió: brillaste frente al mundo”, le reafirmó con mucha ternura.

Este fue el vestido que eligió Mahyla Roth para lucir en la final del Miss Universo 2025 en Tailandia. (Redes/Facebook)

“Ya ganaste”

Rafa, siempre muy cercano a su fe, le recordó que el tiempo termina acomodándolo todo y que lo mejor todavía está por venir. Además, aprovechó para felicitarla por su perseverancia y por poner el nombre de Costa Rica en alto, como lo hizo desde el primer día.

“Más allá de cualquier competencia, para mí… vos ya ganaste. Porque sos (sin duda) la mujer más linda del mundo. Te admiro, te celebro y estoy con vos en todo. Te amo”, dejando en evidencia que Mahyla no solo se ganó el cariño de miles de ticos, sino que también tiene a su lado un compañero que la apoya en cada paso.

Mahyla no se trajo la corona, pero se trajo un país entero orgulloso… y un novio que la ve como la verdadera reina de su vida.

La corona al final se la llevó la mexicana Fátima Bosch, pero Mahyla no se vino con las manos vacía, pues ganó el premio a la más fotogénica.