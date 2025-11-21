Esto hizo Mahyla Roth tras quedar fuera del Miss Universo 2025

Luego de ser eliminada del Miss Universo 2025, Mahyla Roth sorprendió a su mamá con una videollamada desde los camerinos del Impact Arena Park Trek, en Tailandia.

Mahyla Roth hizo esto tras quedar fuera del Miss Universo 2025

Doña Estela Benavides, la mamá de Mahyla, recibió la llamada de su guapa hija en el centro de eventos de Grupo Moreno, donde se reunió con familiares y amigos para ver la transmisión del Miss Universo.

Gracias a eso, la señora tuvo la oportunidad de enviarle a Roth una dosis de energía y motivación en medio de la desazón que vivía por quedar fuera de la competición.

La Teja presenció el momento de la llamada y lo que hizo doña Estela: ponerse de pie, voltear el celular y mostrarle a Mahyla el montón de gente que la estaba apoyando ahí.

Mahyla Roth llamó a su mamá tras quedar por fuera del Miss Universo 2025. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El público le dedicó un efusivo abrazo a la tica, quien se alistaba para salir al escenario pero para felicitar a la ganadora, que al final de la noche resultó ser la mexicana Fátima Bosch.