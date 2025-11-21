Mexicana Fátima Bosch se corona Miss Universo 2025

Fátima Bosch es Miss Universo 2025. Fotografía: Lillian SUWANRUMPHA / AFP. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

La mexicana Fátima Bosch se convirtió este jueves en Miss Universo 2025. Fátima tiene 25 años y disputó su título ante la representante de Tailandia, Praveenar Singh, quien se convirtió en la primera finalista.

Fátima fue coronada en Tailandia, sede del concurso de este 2025 y desde su primera aparición en el escenario se posicionó como la gran favorita de la noche.

LEA MÁS: El sueño de Mahyla Roth en Miss Universo: certamen se vivió con intensidad en Costa Rica

Bosch sucederá en el cargo a la guapísima danesa Victoria Kjaer, miss Universo 2024.

“A cada mujer y cada niña que nos están viendo, ustedes son un faro de luz”, dijo Victoria antes de entregar su corona.

La azteca ganó popularidad tras un enfrentamiento que protagonizó con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, quien hasta la quiso silenciar y ante eso fue despedido de la dirección de ese certamen.

Fátima Bosch es Miss Universo 2025. Fotografía: Lillian SUWANRUMPHA / AFP. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

Los premios de la reina

La prensa internacional reporta que la Miss Universo 2025 recibiría un premio inicial en efectivo de 250 mil dólares (cerca de 127 millones de colones según el tipo de cambio actual) y un salario mensual durante 12 meses de 50 mil dólares (unos 25.3 millones de colones).

Además de eso, la nueva soberana de la belleza mundial tendrá que abandonar su país de residencia, pues será reubicada en un exclusivo apartamento en Nueva York, donde vivirá durante su reinado con todos los gastos pagos.

LEA MÁS: Mahyla Roth no logró desbancar a Natalia Carvajal, Johanna Solano ni dos exreinas más en el Miss Universo

“Esto incluye desde el costo de la vivienda y la alimentación hasta servicios de limpieza y seguridad privada. De esta manera, la organización se asegura de que la embajadora pueda dedicarse por completo a sus compromisos sin preocupaciones financieras o logísticas durante los 365 días de su mandato”, publicó el periódico peruano El Comercio.

Fátima Bosch en su pasarela en traje de baño. Fotografía: Lillian SUWANRUMPHA / AFP. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

Más premios

Otros premios que le darán a Bosch son asesores personales entre ellos estilistas, maquilladores, nutricionistas y entrenadores físicos.

“La ganadora se convierte en una influencer global por derecho propio, atrayendo alianzas con marcas de moda, joyería y belleza que buscan asociarse con su imagen. Estos acuerdos generan ingresos adicionales sustanciosos. Su agenda se llena de invitaciones a eventos de alto perfil, estrenos de cine, y galas benéficas en todo el mundo, cumpliendo sus itinerarios a menudo a bordo de vuelos privados, un lujo que subraya su estatus”, agregó ese medio.

LEA MÁS: “Una corona no hace a una reina”: El emotivo mensaje de los padres de Mahyla Roth tras quedar fuera del Top 12