Mahyla Roth no logró desbancar a Natalia Carvajal, Johanna Solano ni dos exreinas más en el Miss Universo

Aunque muchos apostaron que haría historia por Costa Rica en el Miss Universo, Mahyla Roth se quedó en el camino y no avanzó más allá del “top 30” del seguido concurso de belleza, que este año se realizó en Tailandia.

Seguidores y expertos en este tipo de certámenes –como el controversial venezolano Osmel Sousa, el llamado “Zar de la belleza”-- vieron a la costarricense en el “top 5”; sin embargo, eso no quedó más que en una ilusión.

Mahyla Roth deslumbró en la pasarela de traje de baño del Miss Universo 2025. Fotografía: Lillian SUWANRUMPHA / AFP. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

Sorpresivamente, la oriunda de Cahuita, Talamanca, en Limón, no avanzó ni siquiera al “top 12” por lo que no pudo desbancar a las exreinas de belleza que mejores posiciones han alcanzado por Costa Rica en ese concurso.

Costa Rica tiene 71 años de participar en el Miss Universo y a lo largo de ese tiempo solo cuatro ticas han estado cerca de entrar al “top 5” y Mahyla no pudo acabar con esa mala racha.

Las mejores posiciones de nuestro país en un Miss Universo las ostentan Nancy Soto (2004), Johanna Solano (2011), Natalia Carvajal (2018) e Ivonne Cerdas (2020). Todas ellas clasificaron al “top 10” de sus ediciones y finalizaron en la posición 7.

La eliminación de Mahyla fue un balde de agua fría para ticos y cierra una semana de noticias nada buenas para Costa Rica, que también perdió toda posibilidad de ir a la Copa del Mundo del 2026.

Mahyla Roth entró al grupo de las 30 primeras clasificadas al Miss Universo 2025. Fotografía: Lillian SUWANRUMPHA / AFP. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

Despertó la esperanza

Mahyla se mantuvo firme desde el primer día de la competencia del Miss Universo y así estuvo en la primera hora del show final, que se celebró este jueves por la noche en el Impact Arena de Park Kret, en Tailandia.

Tras ser elegida entre las 30 mejores del concurso, la bella costarricense tuvo oportunidad de lucirse en el desfile de traje de baño y aunque deslumbró en la pasarela, tal parece que su trabajo no encantó a los jueces, quienes la dejaron fuera del añorado “top 12”.

En ese desfile, Roth, de 26 años, presumió sus curvas, experiencia y porte en un traje de baño blanco y de dos piezas y aunque su trabajo fue aplaudido por mucho del público en vivo, el jurado no pensó lo mismo.

De haberse clasificado al “top 12”, Mahyla habría podido desfilar en traje de gala y hasta optar por pasar a la ronda de las preguntas, que enfrentaron las cinco finalistas que este año fueron Tailandia, Filipinas, Venezuela, México y Costa de Marfil.

Al cierre de este artículo, la tica no se había referido a su eliminación.

Mahyla Roth en su desfile de traje de fantasía. Fotogerafía: Lillian SUWANRUMPHA / AFP. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

Apoyada por su novio

Mahyla Roth estuvo acompañada en todo momento durante la gala final por su novio, el presentador de Repretel, Rafa Pérez.

El también locutor viajó a Tailandia para apoyar a su amada desde el público y previo al inicio del show final le envió un romántico mensaje a su amor.

“¡Qué emoción por Dios! Es una mezcla entre felicidad, gratitud y adrenalina. (Siento que se va a salir el corazón) Sé que hoy vas a ser historia para Costa Rica”, dijo Pérez en un principio.

Rafa Pérez estuvo en Tailandia acompañando a su novia Mahyla Roth en la final del Miss Universo. (Instagram/Instagram)

“Dicen que (el) amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de todas. Aquí estoy apoyándote incondicionalmente, mandándote toda mi buena energía y los mejores deseos del mundo. Lo mejor siempre está por llegar; Dios siempre tiene el control. ¡Hecho está!”, finalizó la figura de Giros.