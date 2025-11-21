Mahyla Roth regresa a Costa Rica este día y a esta hora y con este antojo

Mahyla Roth anunció cuándo regresa a Costa Rica tras su participación en Miss Universo 2025. (Miss Universo 2025/Miss Universo 2025)

Después de vivir semanas bastante intensas en Tailandia durante el Miss Universo, Mahyla Roth ya tiene listo su regreso a Costa Rica, y lo anunció ella misma en un en vivo que hizo apenas terminó la final del certamen.

La tica contó que aterrizará en el aeropuerto Juan Santamaría este domingo 23 de noviembre, con hora estimada de llegada a las 6:30 a.m., y que espera estar fuera de la terminal alrededor de las 7:30 a.m.

Es decir, el país la recibirá tempranito y no solo está deseando que le lleguen a recibir todos sus seguidores, sino que también ya está pensando en lo que quiere comer a su regreso.

Su primer antojo es un gallo pinto bien bueno, de esos que curan el alma después de estar semanas fuera.

Mahyla Roth habló en sus redes al terminar el Miss Universo 2025

Y no cualquier gallo pinto, sino uno como Dios manda.

“Qué rico un gallo pinto, y más que ese día llego temprano, podría pasar directamente por uno, con platanitos maduros, aguacate, carnita mechada y qué más...”, dijo.

La guapa limonense dejó claro que después de brillar en un escenario internacional, lo que más extraña es lo simple y lo nuestro.

Descanso merecido

Mahyla también adelantó que cuando llegue al país quiere ver a su familia, abrazar a sus perritos y descansar unos días, porque dice que después de tantos meses de preparación, ensayos y viajes, necesita respirar aire tico y recargar energía.

“Regreso el domingo a Costa Rica, entonces quiero reunirme con mi familia, quiero ver a mis perritos, también me encantaría ir a la playa, compartir con ustedes y tener unos días de descanso, porque me los tengo muy merecidos después de tantos meses de tanto trabajo.

“Se viene la temporada más linda del año que es la Navidad y que disfruto muchísimo, así que se vienen días muy lindos”, recalcó.

Un país capaz

Ahí en su cuarto de hotel, relajada, emocionada y todavía con la adrenalina del certamen encima, también abrió su corazón como solo ella sabe hacerlo.

Mahyla agradeció a Costa Rica por haberla apoyado desde el día uno y dijo que, aunque el país es pequeño, tiene un talento enorme y un potencial que el mundo debe seguir reconociendo.

“Costa Rica, aunque es pequeño, es muy capaz”, aseguró. “Sé que vienen grandes cosas para Costa Rica y para todas las personas que sueñen”.

La reina tica también se mostró muy conmovida al hablar de los miles de mensajes que recibió durante todo el proceso, sobre todo, de personas que han visto en ella un ejemplo de perseverancia.

“Eso es lo que me llena, me ilusiona y me reconfirma que esta es mi misión: inspirar. Tocar corazones que, tal vez, han olvidado lo poderosos que pueden ser”, expresó.

Este fue el vestido que eligió Mahyla Roth para la final de Miss Universo.. Acá junto a su novio Rafa Pérez, quien viajó a Tailandia a apoyarla. (Redes/Facebook)

Y luego lanzó una frase que dejó claro que su presencia pública no terminará con el certamen: “Créanme que hay Mahyla para mucho rato a nivel social”.

Pidió un deseo a las 11:11

En pleno en vivo, Mahyla notó que eran las 11:11 p. m. en Tailandia, así que aprovechó para pedir un deseo.

“Deseo seguir siendo una reina del pueblo, por y para ustedes. Tener esa cercanía, compartir, ayudar e inspirar. Esa es mi misión de vida y eso significa para mí ser miss Universe Costa Rica”, recalcó.

La limonense reconoció que el vestido que usó en la final fue como amor a primera vista, pues era el diseño que siempre había deseado para un certamen de este calibre.