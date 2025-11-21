Juez que renunció a Miss Universo denuncia que estaba pactado que ganara Fátima Bosch y dio el supuesto motivo

El exjuez de Miss Universo, Omar Harfouch, aseguró que la elección como ganadorade Fátima Bosch, miss México, estaba pactada y que renunció al certamen porque no quiso participar en lo que calificó como una decisión previamente acordada.

LEA MÁS: Esto hizo Mahyla Roth tras quedar fuera del Miss Universo 2025

Denuncia que la ganadora y el top 12 estaban definidos

Jurado Miss Universo (La Nación/LN con imágenes de archivo)

Tras la coronación, Harfouch publicó un mensaje en Instagram en el que afirmó lo siguiente:

“Miss México es una falsa ganadora. Yo, Omar Harfouch, declaré ayer en exclusiva en el American HBO, 24 horas antes de la final de Miss Universo, que Miss México ganaría, porque el propietario de Miss Universe, Raúl Rocha, tiene negocios con el padre de Fátima Bosch”.

El exjuez también aseguró que el top 12 estaba decidido con anticipación. Según su versión, los nombres revelados durante la final coincidían con los que él había mencionado en la entrevista con HBO un día antes del evento. Harfouch insistió en que esto evidenciaría que los resultados no fueron producto de la competencia.

LEA MÁS: Directora del Miss Universo Costa Rica se pronuncia tras lo que sucedió con Mahyla Roth en el Miss Universo 2025

El exjuez sostuvo que una semana antes, en Dubái, Raúl Rocha (Co-propietario de Miss Universo) y su hijo lo habrían presionado para votar por Bosch.

“Me instaron a votar por Fátima Bosch porque necesitaban que ganara, ‘porque será bueno para nuestro negocio’, me dijeron”, escribió en su publicación.

Más información saldrá a la luz en 2026

Miss Mexico Fatima Bosch takes part in the final competition of the 2025 Miss Universe pageant in Nonthaburi, north of Bangkok, on November 21, 2025. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP) (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

Harfouch afirmó que todos los detalles sobre estas supuestas irregularidades se presentarán en mayo de 2026 en una producción de HBO, en la cual planea mostrar las pruebas que, según él, respaldan sus declaraciones.

Las acusaciones han generado una ola de comentarios en redes sociales de seguidores que piden claridad sobre el proceso.

Hasta ahora, ni las personas mencionadas ni la organización del certamen no han emitido una declaración pública sobre lo dicho por Harfouch.

Nota realizada con ayuda de IA