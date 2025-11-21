Así fue el momento en que Mahyla Roth recibió el título de miss Fotogénica en Miss Universo 2025

La costarricense Mahyla Roth vivió un emotivo momento al ser anunciada como miss Fotogénica durante el evento especial en el que la organización del Miss Universo 2025 entregó los reconocimientos de las votaciones oficiales.

LEA MÁS: Directora del Miss Universo Costa Rica se pronuncia tras lo que sucedió con Mahyla Roth en el Miss Universo 2025

La tica arrasó en las votaciones

Así salió Mahyla Roth en su traje de baño en Miss Universo. (Miss Universo/Miss Universo)

Tras la coronación de Fátima Bosch como miss Universo, la organización realizó un encuentro para revelar los resultados finales de las votaciones del público, en las que la belleza y sonrisa de Roth conquistaron a miles de personas, logrando el título por amplio margen. Su carisma se posicionó entre los favoritos, lo que la llevó a obtener uno de los reconocimientos más apreciados por la audiencia.

LEA MÁS: Vea las emotivas palabras que el presentador Rafa Pérez le dedicó a Mahyla Roth tras Miss Universo

Fátima Bosch fue la primera en felicitarla

Mahyla Roth ganó Miss Fotogénica con 114.801 votos del público mundial. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El presentador oficial del certamen llamó a la limonense a la tarima y, al subir, la primera en recibirla fue la nueva reina de belleza. Fátima Bosch la abrazó y la felicitó por el logro, demostrando camaradería y respeto en uno de los momentos más comentados del certamen.

Después del anuncio, Roth recibió un ramo de flores y posó junto a Bosch y miembros de la organización, quienes destacaron la gran cantidad de votos que respaldó a la representante de Costa Rica.

Nota realizada con ayuda de IA