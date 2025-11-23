Así fue el emotivo recibimiento de Mahyla Roth al regresar del Miss Universo

Mahyla Roth regresó al país después de su participación en Miss Universo 2025, certamen cuya final se realizó el pasado 20 de noviembre en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, en el área metropolitana de Bangkok, Tailandia.

Su llegada al aeropuerto Juan Santamaría provocó un ambiente de celebración, con aplausos, gritos y un mar de banderas que la esperaron desde muy temprano.

Mahyla Roth destacó en el Miss Universo 2025 (redes/Instagram)

Seguidores comenzaron a reunirse para recibirla tras su destacada participación en el certamen internacional.

Entre globos, pancartas, flores y banderas, la tica apareció sonriente y visiblemente emocionada al ver la multitud que la esperaba. Al notar la presencia de sus padres, corrió a abrazarlos y compartió con ellos un momento cargado de emoción, similar al día en que viajó rumbo a la competencia.

Así fue la participación de Mahyla Roth en Miss Universo 2025

El ambiente se encendió cuando Mahyla, junto a todos los presentes, gritó su icónica frase de presentación: “Mahyla Roth Roth Benavides, Costa Rica”, un grito que se escuchó en toda la terminal y que provocó una ola de aplausos.

Mahyla Roth fue recibida entre banderas y pancartas. (Miss Universo CR/Miss Universo CR)

La modelo se tomó el tiempo de saludar uno a uno a los asistentes, posar para fotografías, agradecer el apoyo y conversar con quienes la acompañaron durante todo su proceso en el certamen.

La guapa mostró cercanía, paciencia y agradecimiento por el cariño que recibió desde que comenzó la competencia en Tailandia.

Para muchos, su regreso fue un motivo de orgullo y una oportunidad para demostrarle el impacto positivo que generó en la audiencia costarricense y en quienes siguieron de cerca su paso por Miss Universo.