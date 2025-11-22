Farándula

Lisbeth Valverde, la última Miss Costa Rica de Teletica, dijo esto sobre Mahyla Roth tras Miss Universo

Lisbeth Valverde se coronó reina de ese concurso en el 2023, el último año que Teletica administró la franquicia del mediático certamen de belleza

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

La participación de Mahyla Roth en el Miss Universo 2025 ha generado reacciones de todo lado y entre las que hablaron sobre el desempeño de la tica en el certamen mundial está Lisbeth Valverde.

Lisbeth Valverde se coronó Miss Costa Rica 2023 el 16 de agosto de ese año. Fue la última vez que Teletica organizó el concurso. (Jose Cordero)

LEA MÁS: “Nunca me he considerado muy maternal”: Lisbeth Valverde habló sobre tener hijos

La última miss del 7

La macha es recordada por ser la última Miss Costa Rica de Teletica. Lis fue coronada en el 2023 tan solo meses antes de que ¡Opa! le arrebatara al 7 la franquicia con los derechos para producir aquí el concurso, propiedad de la organización Miss Universo.

Valverde recurrió a sus redes sociales para referirse con un breve mensaje al papel de la tica en la final del certamen mundial, que se llevó a cabo este jueves en Tailandia y finalizó con la coronación de la mexicana Fátima Bosch.

LEA MÁS: Lisbeth Valverde reveló una conversación muy especial que tuvo con el estilista Jonathan Sánchez

Lo hiciste fabuloso, Mahyla, debes estar muy orgullosa”, afirmó la presentadora de canal 7 sobre el trabajo que hizo la caribeña en el certamen internacional, en el que participaron alrededor de 120 mujeres de todo el mundo.

Lisbeth Valverde, Mahyla Roth.
Lisbeth Valverde le dedicó estas breves palabras a Mahyla Roth. (Instagram/Instagram)

No se quedó con las manos vacías

Si bien los costarricenses esperaban que Mahyla alcanzara una posición histórica para Costa Rica en ese concurso de belleza, nos quedamos con las ganas, pues la tica no avanzó más allá del “top 30”, muy lejos de los pronósticos de muchos que la pusieron dentro del “top 5”.

A pesar de eso, Mahyla se ha llevado todos los aplausos de los ticos pues del Miss Universo no se vino con las manos vacías.

LEA MÁS: Lisbeth Valverde hizo sorprendentes revelaciones sobre su noviazgo

Este viernes a la costarricense le entregaron su premio como miss Fotogénica, un reconocimiento que se lo ganó gracias al voto popular.

Así salió Mahyla Roth en su traje de baño en Miss Universo.
Mahyla Roth representó a Costa Rica en el Miss Universo 2025. (Miss Universo/Miss Universo)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Lisbeth ValverdeMahyla RothTeleticaMiss Universo Costa RicaMiss Costa RicaMiss Universo
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.