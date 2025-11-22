Lisbeth Valverde, la última Miss Costa Rica de Teletica, dijo esto sobre Mahyla Roth tras Miss Universo

La participación de Mahyla Roth en el Miss Universo 2025 ha generado reacciones de todo lado y entre las que hablaron sobre el desempeño de la tica en el certamen mundial está Lisbeth Valverde.

Lisbeth Valverde se coronó Miss Costa Rica 2023 el 16 de agosto de ese año. Fue la última vez que Teletica organizó el concurso. (Jose Cordero)

La última miss del 7

La macha es recordada por ser la última Miss Costa Rica de Teletica. Lis fue coronada en el 2023 tan solo meses antes de que ¡Opa! le arrebatara al 7 la franquicia con los derechos para producir aquí el concurso, propiedad de la organización Miss Universo.

Valverde recurrió a sus redes sociales para referirse con un breve mensaje al papel de la tica en la final del certamen mundial, que se llevó a cabo este jueves en Tailandia y finalizó con la coronación de la mexicana Fátima Bosch.

“Lo hiciste fabuloso, Mahyla, debes estar muy orgullosa”, afirmó la presentadora de canal 7 sobre el trabajo que hizo la caribeña en el certamen internacional, en el que participaron alrededor de 120 mujeres de todo el mundo.

Lisbeth Valverde le dedicó estas breves palabras a Mahyla Roth. (Instagram/Instagram)

No se quedó con las manos vacías

Si bien los costarricenses esperaban que Mahyla alcanzara una posición histórica para Costa Rica en ese concurso de belleza, nos quedamos con las ganas, pues la tica no avanzó más allá del “top 30”, muy lejos de los pronósticos de muchos que la pusieron dentro del “top 5”.

A pesar de eso, Mahyla se ha llevado todos los aplausos de los ticos pues del Miss Universo no se vino con las manos vacías.

Este viernes a la costarricense le entregaron su premio como miss Fotogénica, un reconocimiento que se lo ganó gracias al voto popular.