Lisbeth Valverde reveló una conversación muy especial que tuvo con el estilista Jonathan Sánchez

Exreina de belleza recuerda al talentoso estilista Jonathan Sánchez, cuyo cuerpo fue hallado este sábado

Por Fabiola Montoya Salas

El cuerpo de Jonathan Sánchez fue encontrado este sábado en el cauce de un río en el centro de Alajuela, luego de que la Cruz Roja Costarricense recibiera una alerta por el hallazgo de un cadáver.

En medio del dolor por la inesperada tragedia, Lisbeth Valverde compartió unos mensajes muy especiales que intercambiaron en un momento muy importante para la reina de belleza.

Lisbeth Valverde
Lisbeth Valverde conocía a Jonathan Sánchez. (Instagram/Archivo/Instagram/Archivo)

“Mil gracias, corazón, de verdad, por la ayuda así de emergencia. Nunca voy a olvidar que me ayudaras en este momento. Mil gracias”, le dice la exmiss Costa Rica al talentoso estilista durante la final del certamen de miss Costa Rica (en 2023), donde ella tuvo complicaciones con las extensiones.

Lisbeth Valverde
Lisbeth Valverde mostró la conversación que en su momento tuvo con Jonathan Sánchez. (captura /captura)

“Con mucho gusto, mi amor, te deseo todo el éxito del universo, desde aquí te mando full energía positiva”, respondió Sánchez.

“Muy triste por la noticia del estilista Jonathan. Tuve la oportunidad de trabajar con él en un par de ocasiones, fue un gran profesional, siempre dulce, dedicado y responsable con su trabajo. Mi más profundo abrazo a su familia”, concluyó Valverde.

