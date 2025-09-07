Teleguía Farándula

Lisbeth Valverde confesó el problema de salud que desde niña nunca la suelta

Lisbeth Valverde confesó que desde pequeña ha tenido que lidiar con una situación incómoda que ya aprendió a sobrellevarla

Por Fabiola Montoya Salas
Lisbeth Valverde
Lisbeth Valverde es reina de belleza. (Instagram/Archivo/Instagram/Archivo)

La presentadora Lisbeth Valverde abrió su corazón y confesó que desde que era una niña ha tenido que lidiar con un malestar bastante incómodo, el cual la ha acompañado durante toda su vida y del que pocas veces había hablado en público.

Por medio de su cuenta de Instagram, se mostró sin una gota de maquillaje y agradeció a todas las personas que le dan consejos cada vez que la ven con un fuego en la boca; sin embargo, expresó que ya estaba acostumbrada.

“De una vez le voy a agradecer a las personas que siempre me hacen recomendaciones de todo tipo porque ya sé que me van a poner algo para los fuegos (de la boca), pero tengo fueguitos desde que soy chiquitica, toda la vida”, dijo.

La guapa reina de belleza detalló que siempre los trata con medicamentos y muchas cremas y, aunque está pendiente de ellos, no puede controlar que le aparezcan alrededor de la boca.

Lisbeth Valverde abrió su corazón para contar la situación que vive desde pequeña. (Instagram/Instagram)

“Ya aprendí a vivir con ellos, intento ser lo más natural posible, mostrarles lo lindo y no tan lindo que pasa y bueno, somos seres humanos, todos tenemos cosas y lo mío son los fuegos. Los que me conocen de toda una vida saben que siempre ando con fuegos, es algo terrible, pero todo bien”, concluyó.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

