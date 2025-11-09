Farándula

“Nunca me he considerado muy maternal”: Lisbeth Valverde habló sobre tener hijos

Lisbeth Valverde respondió sin filtros a una pregunta que muchos de sus seguidores le habían hecho desde hace tiempo

Por Fabiola Montoya Salas

La comunicadora y exreina de belleza Lisbeth Valverde sorprendió a sus seguidores al revelar si le gustaría o no ser mamá.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, uno de sus fans le consultó sobre el tema, y ella no dudó en responder con total sinceridad.

Nunca me he considerado muy maternal, pero por la edad sí, en unos años me gustaría”, confesó la presentadora, dejando claro que no descarta la idea de tener un bebé en el futuro, aunque no es algo que tenga entre sus planes inmediatos.

Lisbeth Valverde
Lisbeth Valverde compartió su opinión sobre la maternidad con total naturalidad. (Instagram/Archivo/Instagram/Archivo)

Valverde también explicó que, si algún día decide dar ese paso, lo haría pensando en su perrita Bella, a quien considera parte de su familia.

Solo quiero un hermanito para Bella (su perrihija)”, comentó.

La presentadora mantiene desde hace más de seis años una relación estable con su pareja, Travis Cones, un estadounidense con quien vive desde hace cinco años en la zona sur del país. Ambos suelen compartir en redes sociales momentos de su vida juntos y el cariño que sienten por su mascota.

Lisbeth Valverde
Lisbeth Valverde confesó que le gustaría tener una familia. (Lisbeth Valverde /Lisbeth Valverde)

Con esta confesión, Lisbeth deja ver una faceta más personal y reflexiva de su vida, mostrando que, aunque no se considera una persona maternal, no cierra la puerta a formar una familia más adelante.

