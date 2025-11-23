Miss Jamaica se encuentra en cuidados intensivos y piden oraciones tras accidente en Miss Universo 2025

La situación de Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo 2025, sigue siendo muy delicada.

La joven modelo y oftalmóloga permanece internada en cuidados intensivos luego de la aparatosa caída que sufrió durante la ronda preliminar del concurso en Tailandia.

Impactante: Miss Jamaica cayó al vacío en pleno desfile de Miss Universo (Instagram /Gabrielle Henry)

El accidente ocurrió mientras las candidatas desfilaban con sus trajes de noche, en la última parte del evento previo a la final. Gabrielle caminaba por el borde del escenario cuando dio un paso en falso y terminó cayendo desde lo alto, lo que generó alarma entre asistentes, organizadores y sus mismas compañeras.

De inmediato, fue trasladada al Hospital Paolo Rangsit, donde se confirmó que, aunque no presentó fracturas, sí sufrió varias lesiones que hoy la mantienen bajo estricta observación médica.

Su familia rompe el silencio sobre su estado de salud

Gabrielle Henry permanece en cuidados intensivos tras la fuerte caída que sufrió en la preliminar de Miss Universo 2025.

Tres días después del accidente y tras haberse realizado la final del certamen (ganada por la mexicana Fátima Bosch), la familia de Gabrielle decidió actualizar la información a través de un comunicado oficial publicado por Miss Universe Jamaica.

La doctora Phylicia Henry-Samuels, hermana de la modelo, indicó que la recuperación no va como los médicos esperaban.

“Gabby no está tan bien como pensábamos. El hospital continúa brindándole toda la atención necesaria”, señalaron. También explicaron que Gabrielle deberá permanecer al menos siete días más en la Unidad de Cuidados Intensivos, hasta que los especialistas determinen que es seguro trasladarla a otro salón.

La organización agregó que la caída le provocó lesiones en un pie y en la barbilla, sin detallar el grado de daño, y que por ahora lo más importante es mantenerla estable.

El momento del accidente

En los videos que circularon en redes se observa a miss Jamaica desfilando con firmeza y mirando al frente, sin notar que el borde del escenario estaba justo a unos pasos. Fue ahí cuando perdió el equilibrio y cayó al vacío.

Miss Jamaica sufrió peligrosa caída en preliminar de Miss Universo 2025

El personal del certamen corrió a auxiliarla y minutos después fue retirada en camilla, mientras la competencia continuaba.

Las últimas publicaciones de Gabrielle en redes corresponden, precisamente, a la noche de la preliminar, poco antes del accidente. Desde entonces, no se ha informado con exactitud el tipo de lesiones que sufrió, solo que sigue bajo exámenes y vigilancia constante.

El personal del certamen trasladó a Miss Jamaica en camilla luego del accidente ocurrido durante el desfile de noche. (Instagram )

Piden oración y privacidad

La familia y la organización de Miss Universe Jamaica solicitaron respeto, privacidad y oraciones para Gabrielle, confiando en que pueda evolucionar favorablemente en los próximos días.