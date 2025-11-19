Video: Miss Jamaica, Gabrielle Henry, sufre aparatosa caída en Miss Universo y es trasladada en camilla

Miss Jamaica, Gabrielle Henry, vivió uno de los momentos más tensos del Miss Universo 2025 cuando, al finalizar su desfile en traje de noche, dio un paso al borde del escenario y cayó frente al público, provocando un gran susto y la activación inmediata del equipo de seguridad.

Impactante: Miss Jamaica cayó al vacío en pleno desfile de Miss Universo (Instagram /Gabrielle Henry)

La fuerte caída ocurrió la noche de este jueves durante su presentación en traje de noche en Tailandia.El accidente ocurrió justo después de terminar su pasarela, cuando la candidata caminó por el borde del escenario mirando al frente y perdió el equilibrio, según muestran varios videos difundidos en redes sociales.

Las imágenes compartidas en X (antes Twitter) evidencian el momento exacto en que la joven cae hacia el público, generando gritos, preocupación y un silencio inmediato entre quienes presenciaron el desfile.

En cuestión de segundos, los equipos de seguridad del certamen activaron los protocolos de emergencia y se acercaron para auxiliarla.En otros videos se observa a Gabrielle siendo trasladada en una camilla, mientras el público trataba de entender lo ocurrido.

Gabrielle Henry sufrió una caída terrible en Miss Universo

Hasta el momento, la organización de Miss Universo no ha revelado detalles sobre el estado de salud de la candidata ni la gravedad de las lesiones que pudo haber sufrido.

La caída de Miss Jamaica se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la noche, generando miles de reacciones, preocupación de sus seguidores y debate sobre la seguridad del escenario.