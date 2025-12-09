Miss Jamaica sigue viviendo un infierno tras Miss Universo y viajará a su país con equipo médico por su estado de salud

La Organización Miss Universo informó que Gabrielle Henry, representante de Jamaica, será repatriada en los próximos días luego de sufrir una caída durante la preliminar de vestidos de noche, accidente que le provocó lesiones severas y un proceso médico prolongado en Bangkok.

MUO detalla lesiones y tratamiento recibido

Impactante: Miss Jamaica cayó al vacío en pleno desfile de Miss Universo (Instagram )

El comunicado oficial indicó que Henry cayó a través de una abertura del escenario el 19 de noviembre, lo que provocó hemorragia intracraneal, pérdida de conciencia, laceraciones faciales y una fractura, además de otras lesiones significativas. La modelo permaneció varios días en la unidad de cuidados intensivos bajo estricto monitoreo neurológico y continúa recibiendo supervisión médica especializada.

La organización confirmó que cubrió todos los gastos médicos, de hospitalización y de rehabilitación, así como el alojamiento y manutención de su madre y hermana durante la estancia en Tailandia. También financiará el vuelo de repatriación médicamente escoltado y los costos futuros derivados del accidente.

Repatriación y postura ante señalamientos

Henry será trasladada directamente a un hospital en Jamaica para continuar su recuperación. MUO rechazó versiones que sugerían que la modelo tuvo responsabilidad en el incidente, calificándolas como “completamente inexactas”. La familia agradeció el apoyo recibido por parte del público y la organización.

Testimonios y reacciones posteriores

Tras la coronación de Miss Universo 2025, surgieron comentarios de concursantes que señalaron presuntas expresiones inapropiadas de personal del evento. MUO negó estos señalamientos y reiteró que nunca responsabilizó a Henry. El copropietario del certamen, Raúl Rocha, manifestó su esperanza en la recuperación de la modelo y pidió poner fin a la difusión de información falsa.

Nota realizada con ayuda de IA