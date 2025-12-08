Teleguía series y películas

La impactante historia real detrás de “Estado de fuga 1986″, la nueva serie de Netflix

La producción repasa la masacre del restaurante Pozzetto de 1986 y sigue la historia de un joven que descubre que su mentor fue el responsable del crimen

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín y El Tiempo / Colombia / GDA

Netflix estrenó el 4 de diciembre de 2025 la serie Estado de fuga 1986, una producción que reconstruye la masacre ocurrida en el restaurante Pozzetto, en Bogotá, un crimen que dejó 29 muertos y que marcó a toda una generación.

LEA MÁS: ¿Yeimy Montoya muere en La Reina del Flow 3? Tráiler genera alarma entre seguidores

Una historia que mezcla memoria, trauma y ficción

Estado de fuga 1986 revive la masacre de Pozzetto con un enfoque dramático y documental.
Estado de fuga 1986 revive la masacre de Pozzetto con un enfoque dramático y documental. (Netflix/Netflix)

Inspirada en hechos reales, la serie sigue a León, un estudiante de literatura que descubre que su amigo y mentor, Jeremías, es el autor del ataque que estremeció a la ciudad.

Desde ese hallazgo, el protagonista inicia un viaje personal para reconstruir días que no logra recordar y entender si existió algún vínculo previo con el asesino.

A lo largo de los ocho episodios, la trama se adentra en las grietas de la memoria, la fragilidad mental y las conexiones invisibles que pueden unir a un aprendiz de escritor con un homicida.

La producción es protagonizada por Andrés Parra, Carolina Gómez y José Restrepo, acompañados de figuras como Consuelo Luzardo, Camila Jurado y Ernesto Benjumea. El guion es de Ana María Parra, bajo la supervisión de Mario Mendoza, con dirección de Rodrigo Guerrero, Carlos Moreno y Claudia Pedraza.

La tragedia real detrás de la serie

Estado de fuga 1986 revive la masacre de Pozzetto con un enfoque dramático y documental.
El elenco, encabezado por Andrés Parra, profundiza en la memoria de un caso que marcó a Bogotá. (Netflix/Netflix)

El 4 de diciembre de 1986, Bogotá vivió una de las noches más violentas de su historia reciente.

Campo Elías Delgado, veterano de la guerra de Vietnam, asesinó primero a una estudiante de 15 años, luego a su madre y a cinco vecinos en su edificio en Chapinero. Más tarde ingresó al restaurante Pozzetto, en la carrera Séptima con calle 61, donde abrió fuego contra más de 40 comensales. La cifra final de víctimas llegó a 29, incluido el agresor, quien fue abatido por la Policía.

LEA MÁS: ¿Adiós a HBO Max? La jugada maestra de Netflix que desató la furia de sus rivales

La serie retoma estos hechos para narrar no solo la violencia, sino el impacto emocional y social que dejó aquella noche que dividió la historia de Bogotá en un antes y un después.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SerieNetflixPozzetoEstado de fuga 1986ColombiaBogotaNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.