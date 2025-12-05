¿Yeimy Montoya muere en La Reina del Flow 3? Tráiler genera alarma entre seguidores

La grabación de La Reina del Flow 3 finalizó a inicios de abril del 2025 y la serie regresa con un adelanto que generó sorpresa al insinuar un giro decisivo en la vida de Yeimy Montoya.

La saga vuelve con una trama que inquieta a su audiencia

(Prensa Caracol Televisión)

La producción de la tercera entrega se extendió durante siete meses y marcó el regreso de Carlos Torres como Charly Flow y Carolina Ramírez en el papel de Yeimy Montoya. Desde su estreno en 2018, la historia ha mantenido a la audiencia pendiente de la vida de ambos artistas urbanos y sus conflictos personales.

El canal Caracol anunció recientemente su programación para 2026 e incluyó la nueva temporada, cuya presencia se reforzó con la publicación del primer tráiler. El adelanto provocó dudas entre los seguidores al sugerir la desaparición y posible muerte de Yeimy poco después de retomar su vida familiar junto a Charly Flow.

Un tráiler que cambia el rumbo de la historia

El video repasa momentos clave de las temporadas anteriores e introduce escenas que cuestionan la supervivencia de la protagonista. También revela la llegada de nuevos personajes que se integrarán al universo de La Reina del Flow, ampliando los conflictos y el trasfondo narrativo.

La Reina del Flow 3 concluyó rodaje y alista su estreno para 2026. (Captura Instagram)

Recapitulación: así terminó La Reina del Flow 2

La segunda temporada concluyó con el enfrentamiento entre Yeimy Montoya y Mike Rivera, quien intentó atacarla tras secuestrarla. Según la serie, Yeimy logró salvarse y luego decidió continuar su relación con Charly Flow, lo que cerró un largo conflicto sentimental. Juancho, entretanto, aceptó la situación y retomó su vínculo con Daniela.

La producción fue distribuida también por Netflix, lo que contribuyó a su expansión internacional.

La ausencia de Juancho en la nueva temporada

El actor Andrés Sandoval, quien interpretó a Juancho, confirmó en entrevista con Tropicana que no hará parte de esta entrega. Señaló que episodios de su vida personal expuestos “mal contados” en redes sociales influyeron en decisiones que lo alejaron de algunos proyectos, entre ellos La Reina del Flow.

Andrés Sandoval no participará en esta nueva entrega de la serie.

El actor ha enfrentado situaciones ampliamente difundidas, entre ellas disputas con su exesposa Katty Osorio y problemas económicos relacionados con inversiones digitales en Omega Pro, lo que afectó su reputación y participación en nuevas producciones.

