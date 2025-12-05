¿Adiós a HBO Max? La jugada maestra de Netflix que desató la furia de sus rivales

La industria del entretenimiento experimentará un giro profundo tras el anuncio de Netflix, que confirmó la compra de Warner Bros por USD 82.700 millones, en una operación que ampliará su catálogo y reforzará su posición como líder mundial del streaming.

Un acuerdo que reconfigura el panorama global

Netflix hizo una compra histórica

El movimiento incluye los estudios de cine y televisión, así como la plataforma HBO Max, y se concretará tras el rompimiento de la división Global Networks de Warner Bros. Discovery, prevista para el tercer trimestre de 2026.

Según Infobae, voceros de ambas compañías señalaron que la alianza permitirá llevar historias emblemáticas a nuevas audiencias y potenciar la oferta de contenidos.

David Zaslav, presidente y CEO de Warner Bros destacó que la unión facilitará que las narrativas más influyentes alcancen a más personas. Por su parte, Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, afirmó que la biblioteca de títulos de Warner Bros, desde Casablanca hasta Harry Potter, enriquecerá la propuesta para los suscriptores, junto con producciones insignia como Stranger Things.

La operación también generó tensiones con Paramount, que expresó su inconformidad con el proceso y advirtió sobre eventuales obstáculos regulatorios ante el creciente poder de Netflix en el mercado global. Aun así, la compañía avanzó con una propuesta mayoritariamente en efectivo, dejando atrás ofertas de Paramount y Comcast.

La integración plantea interrogantes sobre el futuro modelo de distribución, ya que Warner Bros. suele estrenar sus películas en salas de cine antes de llevarlas a plataformas, mientras que Netflix produce contenidos para su propio servicio. Legisladores estadounidenses han mostrado preocupación por el impacto competitivo de sumar HBO Max al ecosistema de Netflix.

Netflix da un golpe global al adquirir Warner Bros. Discovery y su catálogo icónico

