Estas son las cinco personas más buscadas en Google en el mundo en 2025

El 2025 estuvo marcado por fenómenos musicales, controversias judiciales, momentos históricos y debates nacionales, elementos que impulsaron a cinco figuras a convertirse en las personas más buscadas en Google a nivel mundial.

D4vd encabezó las búsquedas globales

D4vd encabezó las búsquedas globales tras un año marcado por éxito musical y un caso policial de alto impacto. (ARTURO HOLMES/Suministrada)

El cantautor estadounidense d4vd, conocido por éxitos virales como Romantic Homicide y Here with Me, se convirtió en la persona más buscada del año.

La atención mediática aumentó en septiembre de 2025, cuando se encontraron restos humanos en un vehículo Tesla registrado a su nombre, suceso que generó discusiones internacionales mientras avanzaba la investigación.

Kendrick Lamar dominó la música y el Super Bowl

El rapero Kendrick Lamar también se ubicó entre los nombres más buscados tras un año histórico.

Fue el artista principal del medio tiempo del Super Bowl LIX, donde compartió escenario con SZA, y semanas antes había arrasado en los Premios Grammy 2025 con cinco galardones por su tema Not Like Us, pieza que además consolidó su triunfo en su comentada disputa con Drake.

Kendrick Lamar protagonizó el Super Bowl LIX y brilló en los Grammy 2025. (AFP/AFP)

Jimmy Kimmel encendió un debate nacional

El presentador Jimmy Kimmel generó búsquedas masivas tras la suspensión temporal de su programa por ABC en septiembre, luego de comentarios relacionados con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

El caso reavivó discusiones sobre libertad de expresión, polarización política y la responsabilidad de los medios. La atención aumentó cuando el presidente Donald Trump se pronunció y el programa regresó al aire una semana después.

El presentador Jimmy Kimmel generó búsquedas masivas tras la suspensión temporal de su programa por ABC (Valerie Macon/AFP/La Nación)

Tyler Robinson, protagonista de un caso judicial que sacudió al país

El joven Tyler Robinson, de 22 años, se volvió tendencia mundial tras ser identificado como el principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk en Utah. Su propio padre lo entregó a las autoridades luego de una persecución de 33 horas, y detalles como mensajes de texto e inscripciones antifascistas en casquillos de bala encendieron un debate nacional. El caso avanza con los fiscales buscando la pena de muerte.

Tyler Robinson, 22, quedó detenido en Utah por el crimen de Charlie Kirk. Mensajes, rifle y casquillos con inscripciones lo vinculan, según las autoridades. (FBI/FBI)

Papa León XIV marcó un hito histórico

El quinto nombre más buscado fue el del recién electo papa León XIV, nacido como Robert Prevost, quien hizo historia al convertirse en el primer pontífice estadounidense.

Su elección generó amplia atención global y un aumento inmediato en las consultas sobre su trayectoria y el rumbo que podría tomar la Iglesia bajo su liderazgo.

La elección del Papa León XIV se convirtió en uno de los momentos más buscados del año. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)

Nota realizada con ayuda de IA