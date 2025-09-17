Identifican cuerpo descompuesto hallado en Tesla del rapero D4vd en Los Ángeles: era una adolescente

La oficina forense de Los Ángeles identificó como Celeste Rivas Hernández, de 15 años, el cuerpo encontrado el 8 de septiembre dentro del maletero de un Tesla en un depósito de vehículos de Hollywood, California. El hallazgo se produjo después de que trabajadores y vecinos reportaran un fuerte olor en la zona. La causa de muerte no ha sido determinada y la investigación continúa, detalló AFP.

D4vd estuvo en el festival Coachella del año pasado. AFP (ARTURO HOLMES, AFP/Getty Images via AFP)

Según reportes de medios locales citados en la cobertura, el vehículo había permanecido casi un mes estacionado en Hollywood Hills antes de ser remolcado. De acuerdo con TMZ, el auto está registrado en Texas a nombre de David Anthony Burke, nombre legal del rapero D4vd, y no figuraba como robado. Un representante del artista señaló que coopera con las autoridades tras conocer el hallazgo. No se han anunciado detenciones vinculadas al caso.

LEA MÁS: Jair Bolsonaro: ¿qué tipo de cáncer le detectaron al expresidente de Brasil y cómo prevenirlo?

El forense informó inicialmente que el cuerpo estaba severamente descompuesto y que habría permanecido un tiempo prolongado dentro del vehículo. La identidad fue confirmada posteriormente. TMZ también publicó que la madre de la adolescente mencionó que su hija tenía un novio llamado David y recordó un afiche de búsqueda difundido por la Oficina del Sheriff de Riverside cuando Celeste, entonces de 13 años, fue reportada como desaparecida en la zona de Lake Elsinore.

LEA MÁS: Encuentran fascinante y nueva especie en el Pacífico y la nombran Chewbacca, por su parecido al personaje de Star Wars

D4vd, de 20 años, se encuentra en la parte final de una gira mundial y alcanzó notoriedad en 2022 con el tema “Romantic Homicide”, popular en TikTok. Las autoridades piden a cualquier persona con información relevante que se comunique con los canales oficiales de la Policía de Los Ángeles.

*Esta noticia se realizó con ayuda de Inteligencia Artificial, con información tomada de AFP. El texto fue revisado por un editor humano.

LEA MÁS: Tyler Robinson, sospechoso de matar a Charlie Kirk, confesó sus planes a persona clave en su vida