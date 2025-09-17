Jair Bolsonaro: ¿qué tipo de cáncer le detectaron al expresidente de Brasil y cómo prevenirlo?

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel, informó este miércoles su médico personal, tras varios exámenes realizados en un hospital de Brasilia. De acuerdo con declaraciones citadas por AFP, se trata de un carcinoma de células escamosas, un tipo de cáncer considerado intermedio, que no es el más benigno ni el más agresivo, pero que puede tener consecuencias serias si no recibe tratamiento adecuado.

Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel, informó su médico este miércoles. AFP (MAURO PIMENTEL/AFP)

Bolsonaro había sido internado el martes y salió del hospital este miércoles por la mañana, según constató un fotógrafo de AFP. El diagnóstico llega pocos días después de que el exmandatario fuera condenado por intento de golpe de Estado, en un fallo histórico en Brasil.

LEA MÁS: Tyler Robinson, sospechoso de matar a Charlie Kirk, confesó sus planes a persona clave en su vida

Con este nuevo episodio médico, el estado de salud del expresidente vuelve a estar bajo atención pública.

¿Cómo prevenir el tipo de cáncer que le detectaron a Jair Bolsonaro?

Acuda al dermatólogo con frecuencia y evite estar muchas horas expuesto a sol. shuttertock

La prevención del cáncer de piel, como el carcinoma de células escamosas que fue diagnosticado recientemente a Jair Bolsonaro, se centra en la protección frente a la radiación solar.

LEA MÁS: Pasó 18 años en la cárcel siendo inocente, fue liberado y ¡lo condenaron por otro delito!

Los especialistas recomiendan evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor intensidad (entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde). Además, usar protector solar de alto factor, ropa que cubra brazos y piernas, gafas con filtro UV y sombreros de ala ancha son medidas básicas que ayudan a reducir el riesgo.

Los dermatólogos también recuerdan que la detección temprana es clave. En el caso de enfermedades como la que enfrenta Jair Bolsonaro, es importante realizar autoexámenes de la piel de forma periódica y acudir al médico si aparecen lunares irregulares, manchas nuevas o heridas que no cicatrizan. Un diagnóstico oportuno de carcinoma de células escamosas permite iniciar tratamientos más efectivos y mejorar el pronóstico del paciente.

LEA MÁS: ¿Quién es Larry Ellison? El nuevo hombre más rico del mundo

*Esta noticia contó con la asistencia de Inteligencia Artificial, basado en información proporcionada por AFP. El texto fue revisado por un editor humano.