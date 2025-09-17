Encuentran fascinante y nueva especie en el Pacífico y la nombran Chewbacca, por su parecido al personaje de Star Wars

Una nueva especie de coral de aguas profundas fue descubierta en el Pacífico occidental tropical y bautizada con un nombre inspirado en el cine. Se trata del Iridogorgia chewbacca, identificado por sus ramas largas y flexibles que recordaron a los investigadores al personaje Chewbacca de la saga Star Wars, según informó Europa Press.

El coral Chewbacca será, probablemente, la especie favorita de los amantes de las películas de Star Wars. Foto: Europa Press / diseño LT (Europa Press/Europa Press)

El coral pertenece al género Iridogorgia, caracterizado por estructuras espirales y brillantes. Los primeros ejemplares se observaron en Moloka’i en 2006 y en la Fosa de las Marianas en 2016. El estudio, publicado en la revista Zootaxa, confirmó además otra especie llamada Iridogorgia curva, lo que evidencia la diversidad de corales en el Pacífico.

Les Watling, profesor emérito de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad de Hawái (UH Manoa) detectó al coral gracias a que estudió algunas investigaciones de colegas en China.

LEA MÁS: Jair Bolsonaro: ¿qué tipo de cáncer le detectaron al expresidente de Brasil y cómo prevenirlo?

Watling, además, dijo que, “ver este coral por primera vez fue inolvidable”.

“Sus ramas largas y flexibles y su forma me recordaron inmediatamente a Chewbacca. Incluso después de años de investigación en aguas profundas, descubrimientos como este todavía me hacen detenerme y observarlo”, expresó Watling en Europa Press.

¿Quién es Chewbacca, de Star Wars?

Chewbacca es uno de los personajes más queridos de la saga Star Wars. Archivo

Chewbacca es uno de los personajes más reconocidos de Star Wars, la saga creada por George Lucas, cuya primera película se estrenó en 1977. Hasta hoy, la franquicia suma nueve episodios principales y varias producciones derivadas que la convierten en un fenómeno cultural global.

Conocido como “Chewie”, Chewbacca es un wookiee, especie humanoide peluda originaria del planeta Kashyyyk.

LEA MÁS: Tyler Robinson, sospechoso de matar a Charlie Kirk, confesó sus planes a persona clave en su vida

Los wookiees son seres altos: Chewbacca mide aproximadamente 2,28 metros de estatura (7,5 pies), con pelaje espeso que puede ser marrón, negro, gris o blanco.

Vive en Kashyyyk, un mundo boscoso con gigantescos árboles llamados wroshyrs. Sus ciudades están construidas entre los árboles.

Chewbacca apareció por primera vez en la película Star Wars: Episodio IV – Una Nueva Esperanza (1977), creada por George Lucas.

Chewbacca asistió, por su puesto, a la presentación de la última película de Star Wars. Archivo (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

Fue interpretado originalmente por Peter Mayhew; más tarde también por Joonas Suotamo.

Es copiloto del Halcón Milenario, compañero de Han Solo, y uno de los personajes más duraderos y queridos de la saga.

LEA MÁS: Pasó 18 años en la cárcel siendo inocente, fue liberado y ¡lo condenaron por otro delito!

Su idioma es el Shyriiwook, un lenguaje wookiee de sonidos guturales, gruñidos, rugidos; no habla el idioma común galáctico, aunque lo entiende.

*Esta noticia contó con la colaboración de Inteligencia Artificial y la información se usó de Europa Press. El texto fue revisado por un editor humano.