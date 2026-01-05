Las películas que marcarán el 2026: lista de los estrenos más esperados en cines

El calendario cinematográfico de 2026 promete convertirse en uno de los más potentes de los últimos años, con una cartelera cargada de secuelas esperadas, nuevas adaptaciones literarias y el regreso de franquicias icónicas que apuntan a dominar la taquilla y la conversación cultural a nivel mundial.

Un inicio de año cargado de expectativas

Según Los 40, el año arrancará con títulos que buscan atraer tanto a fanáticos del cine de acción como a quienes prefieren historias más íntimas. En enero llegará Exterminio: El templo de los huesos, una nueva entrega de la saga que podría marcar su cierre definitivo, mientras que Hamnet, adaptación de la novela de Maggie O’Farrell dirigida por Chloé Zhao, apostará por un relato histórico y emocional.

Febrero traerá una nueva versión de Cumbres Borrascosas, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, una reinterpretación que promete una mirada más cruda y contemporánea del clásico literario.

Super Mario Bros

Ciencia ficción, animación y grandes regresos

Durante el primer semestre del año también llegarán propuestas de alto perfil como Proyecto Fin del Mundo, con Ryan Gosling al frente, y Super Mario Galaxy: La película, que ampliará el universo del popular videojuego con una aventura espacial pensada para toda la familia.

Uno de los estrenos más comentados será El diablo viste de Prada 2, que reunirá nuevamente a Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, explorando el impacto de la era digital en el mundo de la moda y el periodismo.

El diablo viste de Prada 2, que reunirá nuevamente a Meryl Streep, Anne Hathaway

Superhéroes y sagas que dominan la taquilla

El cine de superhéroes volverá a tener un peso clave en 2026. The Mandalorian and Grogu llevará por primera vez al cine la historia del popular dúo del universo Star Wars, mientras que Supergirl: Woman of Tomorrow presentará una versión más compleja y oscura de Kara Zor-El.

A mitad de año llegará Spider-Man: Brand New Day, con una nueva etapa para Peter Parker, y en diciembre el Universo Marvel apostará fuerte con Avengers: Doomsday, una producción que reunirá a los Vengadores frente a una amenaza capaz de alterar el multiverso.

Spider-Man: Brand New Day marcará una nueva etapa del héroe arácnido. (Facebook/Archivo/Facebook/Archivo)

El cierre del año: apuestas monumentales

El segundo semestre estará marcado por grandes producciones. Toy Story 5 regresará con una historia centrada en el pasado de Woody, mientras que La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, ofrecerá una reinterpretación épica del clásico de Homero.

El año cerrará con dos de los estrenos más esperados: Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, centrada en el pasado de Haymitch, y Dune: Parte 3, con la que Denis Villeneuve concluirá su adaptación de la obra de Frank Herbert.

Con una agenda repleta de historias ambiciosas, el 2026 se perfila como un año clave para el cine, reafirmando el atractivo de la gran pantalla como espacio de espectáculo y narrativa.

Toy Story 5 regresará con una historia centrada en el pasado de Woody, (Pixar/Pixar)

