Netflix dejará de funcionar en estos televisores a partir de marzo de 2026

La plataforma de streaming Netflix anunció que a partir de marzo de 2026 dejará de ser operativa en una serie de televisores inteligentes antiguos, principalmente modelos fabricados antes de 2015, debido a limitaciones técnicas que impiden soportar las nuevas actualizaciones de la aplicación.

¿Por qué Netflix dejará de funcionar en algunos televisores?

Según explicó la compañía, la decisión responde a la evolución tecnológica de la plataforma, que ahora requiere mayores estándares de seguridad de datos, mejor calidad de sonido y resolución de imagen, funciones que el hardware más antiguo ya no puede procesar de manera eficiente.

Los sistemas operativos obsoletos representan una barrera para implementar nuevas herramientas de personalización y protocolos modernos de transmisión, por lo que Netflix optó por concentrar su soporte en dispositivos con mayor capacidad de procesamiento.

Al intentar abrir la aplicación, los usuarios afectados recibirán un mensaje indicando que el servicio ya no está disponible en ese dispositivo, además de quedar sin acceso a futuras actualizaciones de seguridad.

Modelos y dispositivos afectados

La restricción impactará especialmente a usuarios en España y América Latina, donde todavía se utilizan televisores con más de una década de antigüedad. Entre los equipos que perderán acceso a Netflix se encuentran:

Apple TV de primera, segunda y tercera generación.

de primera, segunda y tercera generación. Sony de las series Bravia X9, X85, W95 y W85 .

de las series . Televisores inteligentes Panasonic y LG fabricados antes de 2015.

fabricados antes de 2015. Smart TV Samsung de los modelos EOS, producidos entre 2012 y 2015.

Netflix aclaró que esta medida no afecta a teléfonos móviles, tabletas, computadoras ni a televisores fabricados después de 2015, siempre que cuenten con las actualizaciones de sistema correspondientes.

Alternativas para seguir usando Netflix

Perder la aplicación nativa no significa necesariamente tener que comprar un televisor nuevo. Existen varias opciones accesibles para continuar usando la plataforma mediante dispositivos externos conectados por HDMI.

Entre las alternativas disponibles están:

Utilizar consolas de videojuegos o reproductores multimedia compatibles con Netflix.

o reproductores multimedia compatibles con Netflix. Conectar dispositivos de transmisión como Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick o Roku .

. Transmitir contenido desde un teléfono inteligente o computadora directamente al televisor.

Dispositivos externos permiten seguir usando Netflix sin cambiar de televisor. Un ejemplo es el Fire TV de Amazon. (AMAZON/Europa Press)

De esta forma, los usuarios podrán seguir disfrutando del catálogo de Netflix sin cambiar de pantalla, siempre que utilicen dispositivos que cumplan con los estándares actuales de seguridad y rendimiento exigidos por la plataforma.

