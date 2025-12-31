Netflix lanza adelanto del último episodio de Stranger Things; la batalla final se acerca

El pueblo de Hawkins y los fans de Stranger Things se preparan para una última batalla.

Este 31 de diciembre el episodio final de la serie llegará a Netflix, cerrando así una historia de más de nueve años, cinco temporadas y millones de espectadores.

La quinta entrega de esta exitosa serie arrancó con el pequeño poblado en cuarentena, la instalación de una base militar permanente para capturar a Once y el grupo (Mike, Dustin, Will, Lucas, Nancy, Jonathan, Steve, Robin, Hopper y Joyce) preparándose para eliminar a Vecna.

La serie Stranger Things llega a su fin este 31 de diciembre. (Netflix/Netflix)

Ahora, y para calmar un poco la espera, la plataforma lanzó un pequeño adelanto de lo que será el episodio final y, por lo que se muestra, estará cargado de acción y emoción.

En el video, de apenas unos minutos de duración, podemos ver cómo los amigos lograron entrar al “Otro lado” y será desde ahí donde se enfrenten al ser que tanto terror y caos ha desatado en Hawkins.

Además de hacer un recuento de los momentos más importantes de la historia, se puede escuchar el discurso que Hopper le da a Once justo antes de pelear, y en el que le pide sacar fuerza y coraje para acabar con el mal.

El adelanto del capítulo final de Stranger Things

Éxito mundial

Por si fuera poco, se puede ver a Dustin gritando mientras a lo lejos hay una explosión, por lo que los rumores sobre la muerte de uno de los personajes principales han comenzado a cobrar fuerza.

En el Instagram oficial de la serie, la grabación ya ha rebasado el millón de “likes” y los seguidores han expresado su tristeza y emoción por ver el desenlace de esta aventura.

Creada por los hermanos Duffer, “Stranger Things” se estrenó en 2016 y, desde entonces, se consolidó como un fenómeno mundial.

La primera temporada superó las 140 millones de visualizaciones a nivel global y múltiples nominaciones y premios.

El episodio final estará disponible este miércoles 31 de diciembre en Netflix.