Gaten Matarazzo revela la “desagradable” convivencia que tuvo con su coestrella en Stranger Things

El actor Gaten Matarazzo, conocido por interpretar a Dustin Henderson en Stranger Things, reveló detalles sobre la “desagradable” convivencia que tuvo con una de sus coestrellas durante la filmación de la última temporada en Atlanta, Georgia.

Meses de desorden y una convivencia que se salió de control

Gaten Matarazzo relató cómo el desorden marcó su convivencia con compañero durante el rodaje final. (TOBY SHEPHEARD/AFP)

En el pódcast Dinner’s on Me, conducido por Jesse Tyler Ferguson, el actor explicó que pasó casi un año viviendo con su compañero y amigo Finn Wolfhard mientras rodaban la entrega final de la serie. Aunque inicialmente lo describió como una experiencia “muy divertida”, comparándola con la vida universitaria, con el paso de los meses la situación cambió.

Matarazzo contó que llegó un momento en el que miró a su alrededor y pensó: “Este lugar está desagradable”, luego de notar la acumulación de ropa, platos sin lavar y un orden cada vez más caótico. Ambos actores reconocieron que sus hábitos similares hicieron que el desorden creciera sin control, pues ninguno imponía límites al otro.

Una amistad que estuvo en riesgo

Pese al caos, la amistad entre Matarazzo y Wolfhard se mantuvo intacta y es que se conocen desde niños con la primera temporada (CHRIS DELMAS)

El actor confesó que la convivencia pudo haber afectado su amistad, ya que compartir un espacio no siempre es compatible con mantener una relación cercana. Pese a ello, aseguró que su vínculo con Wolfhard se mantuvo firme y maduro.

En varios momentos, la situación les impedía incluso invitar amigos, ya que ninguno quería que alguien se acercara a su desordenada casa. Aun así, lograron reconocer sus límites y evitar que la convivencia deteriorara su relación.

Finn Wolfhard y Gaten no tuvieron la mejor convivencia del mundo (Instagra/Tomada de Instagram)

