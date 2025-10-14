Stranger Things 5: esto es todo lo que se sabe de la última temporada de la serie de Netflix

Netflix confirmó las fechas y duración de los episodios de Stranger Things 5.

El esperado desenlace de Stranger Things ya tiene fecha. Netflix lanzó el tráiler oficial de la quinta y última temporada, dando inicio a la cuenta regresiva para el cierre de una de las series más populares de la plataforma.

La historia continuará en el otoño de 1987, con Hawkins bajo una cuarentena militar y una amenaza más oscura que nunca: Vecna, quien sigue desaparecido, pero prepara su regreso. Los protagonistas deberán reunirse por última vez para enfrentar la batalla definitiva.

“A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, se siente un temor intenso y familiar. La batalla final se avecina y necesitarán unirse todos, la pandilla completa, por última vez”, detalla la sinopsis oficial.

Fechas de estreno confirmadas

Durante el evento TUDUM de Netflix, se confirmó que la temporada se estrenará en tres partes:

Parte 1 (episodios 1–4): 26 de noviembre de 2025

26 de noviembre de 2025 Parte 2 (episodios 5–7): Navidad de 2025

Navidad de 2025 Parte 3 (episodio final “Este lado”): 31 de diciembre de 2025

Duración de los primeros episodios

Netflix también reveló la duración oficial de los primeros cuatro capítulos, que mantienen el formato cinematográfico característico de la serie:

1 La misión 68 minutos 2 La desaparición de... 54 minutos 3 La trampa de Turnbow 66 minutos 4 Hechicero 83 minutos

La serie promete un ritmo intenso, con capítulos de larga duración y un desenlace que podría superar incluso al extenso final de la cuarta temporada.

Reparto confirmado

El elenco principal regresa completo para la despedida:

Millie Bobby Brown como Once

como Once Finn Wolfhard como Mike Wheeler

como Mike Wheeler Winona Ryder como Joyce Byers

como Joyce Byers David Harbour como Jim Hopper

como Jim Hopper Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

como Dustin Henderson Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair

como Lucas Sinclair Noah Schnapp como Will Byers

como Will Byers Sadie Sink como Max Mayfield

como Max Mayfield Natalia Dyer como Nancy Wheeler

como Nancy Wheeler Charlie Heaton como Jonathan Byers

como Jonathan Byers Joe Keery como Steve Harrington

como Steve Harrington Maya Hawke como Robin Buckley

como Robin Buckley Jamie Campbell Bower como Vecna

como Vecna Linda Hamilton como la Dra. Kay

Una despedida con sabor a cine

Los hermanos Duffer, creadores de la serie, han adelantado que la temporada final será más oscura, emocional y épica que cualquier otra entrega anterior. Cada episodio fue concebido con estructura de película, para cerrar con dignidad una historia que marcó a toda una generación.

El protagonista Finn Wolfhard (Mike Wheeler) confesó en abril que tuvo sentimientos encontrados al conocer el destino de su personaje, lo que anticipa un desenlace cargado de emociones.

Stranger Things 5 se despide tras casi una década de éxito mundial, combinando nostalgia ochentera, ciencia ficción y amistad juvenil. El cierre promete resolver todos los misterios del “Otro Lado” y sellar el destino de Once y sus amigos.

Nota realizada con ayuda de IA y revisada por un editor de La Teja.