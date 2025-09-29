“Los Simpsons” volverán al cine: anuncian fecha de estreno de la nueva película

Los Simpson

Disney y 20th Century Studios confirmaron oficialmente la producción de una nueva película de “Los Simpsons”, con estreno previsto para el 23 de julio de 2027. Esta entrega marcará el regreso de la familia amarilla a la pantalla grande después de más de dos décadas desde su primera película.

Un regreso esperado

La primera y única película de Los Simpsons se lanzó en 2007, con gran expectativa y éxito comercial. En esta nueva entrega, la franquicia retoma el formato cinematográfico para ofrecer una historia fresca, manteniendo el humor irreverente que caracteriza a la serie.

Hasta ahora, sólo se ha divulgado el primer póster oficial, que muestra una dona rosa, un símbolo icónico de Homero Simpson junto al número “2”, anticipando el retorno a la gran pantalla.

Detalles confirmados y lo que se sabe hasta ahora

“Los Simpsons” volverán al cine: anuncian nueva película para 2027 (Disney/Disney)

El estreno está programado para 23 de julio de 2027 .

. Disney y 20th Century aún no han revelado detalles de la trama ni del elenco que participará, aunque se presume que la familia Simpson conservará sus voces clásicas.

La ilustración del póster lleva la firma del creador Matt Groening, lo que sugiere que el equipo creativo original podría tener participación en el proyecto.

Significado del anuncio para la franquicia

Este regreso al cine representa una apuesta fuerte por parte de los estudios para revivir y expandir el universo de Springfield en gran formato. El anuncio confirma que la serie sigue vigente, tanto en televisión como en cine, y que los personajes de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie continúan con potencial de exploración en nuevas plataformas.

Para muchos fanáticos, esta nueva película significa una oportunidad de ver a Los Simpson en escenarios más ambiciosos, con posibilidad de incorporar animación de última generación, efectos y desarrollo narrativo más profundo que en los episodios convencionales.