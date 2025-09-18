El verano en el que me enamoré: La película, esto es lo que se sabe

El verano en que me enamoré: La película llegará al cine con un cierre definitivo para Belly, Jeremiah y Conrad

La exitosa serie juvenil El verano en el que me enamoré dará el salto a la pantalla grande. Prime Video confirmó que la historia escrita por Jenny Han tendrá una película que servirá como el cierre definitivo del triángulo amoroso entre Belly, Conrad y Jeremiah, una noticia que ya enciende las redes sociales de los fanáticos.

La producción llevará por nombre provisional The Summer I Turned Pretty: The Movie (El verano en el que me enamoré: La película) La propia Jenny Han, autora de la trilogía literaria en la que se basa la serie y creadora de la adaptación televisiva, será la encargada de escribir el guion y dirigir el largometraje, garantizando así que el desenlace mantenga la esencia original de sus libros.

La película tendrá los mismos protagonistas

Los actores Lola Tung y Christopher Briney ya confirmaron su regreso como Belly Conklin y Conrad Fisher, respectivamente. El objetivo es darle a la historia un desenlace más emocional y contundente que la tercera temporada, la cual dejó dudas y debates entre los seguidores acerca del destino final de los personajes.

Por ahora, la película no tiene fecha de estreno confirmada, pero podría llegar hasta 2027, debido a que apenas está en las primeras etapas de desarrollo. Tampoco se conocen detalles de la trama, aunque algunos seguidores de la historia esperan que incluya escenas clave de los libros que no fueron adaptadas en la serie, como la esperada boda entre Belly y Conrad.

Es posible que todos los actores de la serie estén en El verano en que me enamoré: La película

La serie se convirtió en un fenómeno juvenil global, generando una fuerte comunidad en redes sociales dividida entre el “Team Conrad” y el “Team Jeremiah”. Su mezcla de romance adolescente, nostalgia veraniega y un soundtrack marcado por canciones de Taylor Swift la convirtieron en una referencia cultural para toda una generación.

Con el anuncio de la película, Prime Video busca darle un cierre inolvidable a una historia que marcó a millones de fanáticos en todo el mundo. La expectativa ahora está puesta en conocer cómo Jenny Han resolverá el destino de Belly y cuál será la escena final que despida a los personajes que conquistaron a la audiencia desde 2022.

Amazon confirmó El Verano en el que me enamoré: La película, la continuación de la historia entre Conrad y Belly (Prime Video/Prime Video)

