Hugh Jackman, el eterno Wolverine, disfruta del Año Nuevo junto con Sutton Foster en Costa Rica

El actor australiano Hugh Jackman, reconocido mundialmente por su icónica interpretación de Wolverine, inició el Año Nuevo en Costa Rica, donde fue captado disfrutando de tiempo de descanso junto con la actriz y cantante Sutton Foster, en un ambiente relajado y lejos de los reflectores de Hollywood, según lo compartió el medio TZM.

Hugh Jackman, el Wolverine que marcó una era

Hugh Jackman, recordado por interpretar a Wolverine, fue visto vacacionando en Costa Rica. (TMZ/Instagram de TMZ)

La carrera de Hugh Jackman está estrechamente ligada al personaje de Wolverine, uno de los mutantes más emblemáticos del universo Marvel. El actor debutó como Logan en X-Men (2000), un papel que transformó su trayectoria y lo posicionó como una figura central del cine de superhéroes.

Durante 17 años, Jackman interpretó a Wolverine en nueve películas, consolidando al personaje como uno de los más queridos por el público.

Su despedida llegó en 2017 con Logan, una cinta que presentó una versión más humana, vulnerable y envejecida del mutante, y que fue ampliamente elogiada por la crítica por su tono dramático y maduro.

El propio actor ha reconocido en diversas ocasiones que Wolverine representó uno de los mayores retos físicos y emocionales de su carrera, debido a los exigentes entrenamientos, dietas estrictas y la intensidad del personaje. Aun así, su interpretación quedó marcada como una de las más influyentes del género.

Más allá del superhéroe

Aunque Wolverine definió gran parte de su imagen pública, Hugh Jackman ha demostrado una carrera versátil. Ha destacado en musicales como Los Miserables y The Greatest Showman, en dramas como The Prestige y Prisoners, así como en el teatro, donde su formación como cantante y bailarín ha sido ampliamente reconocida.

Por su parte, Sutton Foster es una figura consolidada del teatro musical estadounidense, ganadora de dos premios Tony y conocida también por su trabajo en televisión, especialmente en la serie Younger.

Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en Broadway, donde es considerada una de las intérpretes más respetadas de su generación.

Un inicio de año lejos de los reflectores

Las imágenes de Jackman y Foster en Costa Rica mostraron a ambos disfrutando del entorno natural y compartiendo momentos de cercanía, lo que generó comentarios entre seguidores y medios internacionales.

El país centroamericano se ha convertido en un destino recurrente para celebridades que buscan privacidad y contacto con la naturaleza.

Aunque ninguno de los dos artistas ha hecho declaraciones públicas sobre su viaje, la presencia de Hugh Jackman, el eterno Wolverine, no pasó desapercibida y volvió a poner en el foco a una de las figuras más influyentes del cine de superhéroes, esta vez lejos de los escenarios de acción.

Nota realizada con ayuda de IA