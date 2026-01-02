“El cielo se tiñó de amor”: Gal Gadot se rinde ante Costa Rica con este emotivo mensaje de Año Nuevo

La actriz Gal Gadot volvió a elegir Costa Rica como destino para despedir el año y recibir el 2026, experiencia que compartió con sus seguidores a través de fotos y videos en redes sociales.

Actriz compartió atardeceres de Costa Rica a más de 100 millones de seguidores

Gal Gadot compartió imágenes de su descanso en playas de Costa Rica. (Instagram/Tomada de Instagram)

A través de sus plataformas digitales, Gal Gadot mostró distintos momentos de su estadía en Costa Rica, donde se le observa disfrutando del mar, los atardeceres y paseos a caballo en la playa, actividades que formaron parte de su descanso de fin de año.

En una de sus publicaciones de Instagram, la actriz compartió un mensaje cargado de optimismo al referirse al cierre del año. En el texto destacó la emoción que le generó uno de los últimos atardeceres y expresó su deseo de que el 2026 esté marcado por el amor, la bondad y la esperanza.

“Esta noche, el cielo se tiñó de los colores del amor. El atardecer fue tan conmovedor, como si supiera que era el último para cerrar el año. Deseo que el 2026 se sienta como el atardecer de hoy: lleno de amor, optimismo y bondad. Feliz Año Nuevo”, escribió en su cuenta.

La visita de Gadot no es un hecho aislado. En ocasiones anteriores, la actriz ya había elegido Costa Rica como destino de vacaciones, compartiendo imágenes similares junto con su familia, lo que evidencia una preferencia recurrente por el país para períodos de descanso.

¿Quién es Gal Gadot?

Gal Gadot es una actriz israelí de reconocimiento internacional, conocida por su participación en grandes producciones de Hollywood. Alcanzó fama mundial al interpretar a Mujer Maravilla, papel que la consolidó como una de las figuras femeninas más destacadas del cine de acción.

También formó parte de la exitosa saga Fast & Furious, lo que impulsó su carrera y la posicionó como una de las actrices más influyentes de la industria cinematográfica, con una amplia comunidad de seguidores en redes sociales.

Nota realizada con ayuda de IA