¿Qué le espera a cada signo en 2026? Las predicciones completas de famosa astróloga

El 2026 será un año decisivo para todos los signos del Zodíaco, según las predicciones de la astróloga y tarotista Jimena La Torre, quien presentó su nuevo libro Horóscopo 2026. Del corazón a la creación. Año de Luminarias.

En esta obra, la especialista analiza los principales tránsitos planetarios y cómo influirán en el amor, el trabajo, la espiritualidad y las decisiones personales a lo largo del año.

El 2026 será un año marcado por liderazgo y transformación, según la astróloga. (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Aries

Para Aries, el 2026 será un año de mayores responsabilidades, pero también de reconexión con su mundo interior. La Torre señala que este signo se encontrará con su misticismo interno, lo que le permitirá recuperar la fe y la seguridad necesarias para volver a ocupar lugares de liderazgo. Será un período exigente, pero con grandes recompensas para quienes asuman el rol de guía y cabeza de proyectos.

Tauro

Tauro tendrá que poner a prueba su paciencia y tenacidad. El 2026 no será un año de resultados inmediatos, sino de construcción sólida. La astróloga indica que los taurinos lograrán grandes empresas y objetivos a largo plazo si se mantienen firmes, constantes y fieles a su esencia, incluso en momentos de cansancio o demora.

Géminis

El 2026 será un año profundamente vinculado al amor y las asociaciones para Géminis. Jimena La Torre asegura que este signo podrá encontrar a esa persona que lo complementa, tanto en lo sentimental como en lo profesional. Todo lo que emprenda estará atravesado por el afecto, el compromiso y el deseo de compartir.

Cáncer

Cáncer vivirá un año muy activo, con poco descanso, algo que puede resultarle incómodo. Sin embargo, la astróloga destaca que los números de la suerte estarán alineados con su carrera y sus decisiones importantes. Será un año ideal para concluir proyectos iniciados en 2025 y dar pasos firmes hacia el crecimiento profesional.

Leo

Los leoninos llegan al 2026 luego de un período de incomodidades y desgaste emocional, especialmente por haberse hecho cargo de los demás. Jimena La Torre señala que este signo necesita descansar, ya que después de febrero comienza una etapa de éxito, donde podrá volver a construir un imperio personal, mejorar su productividad y establecer vínculos amorosos más sólidos.

Virgo

Para Virgo, el 2026 será un año para contemplar antes de actuar. La intuición jugará un papel clave en las decisiones laborales. Además, la astróloga remarca la importancia de resolver asuntos del hogar y reencontrarse con la familia, ya que ese equilibrio emocional será la base de la estabilidad durante todo el año.

Libra

Libra enfrentará decisiones que lo llevarán directamente a lugares de liderazgo. Según La Torre, este signo brillará en cualquier espacio que ocupe y se convertirá en un referente. El 2026 lo encuentra siendo luz para otros y logrando mantener el equilibrio, una de sus mayores virtudes.

Escorpio

El 2026 será un año de recomposición para Escorpio. La astróloga explica que el año se divide en dos etapas: la primera, dedicada a cosechar lo sembrado en 2025; y la segunda, orientada a recomenzar con calma, disfrutando más de la vida, la familia, los hijos y el amor que realmente merece.

Sagitario

Sagitario tendrá un año de brillo personal. Se destacará por su apertura mental y la búsqueda de una nueva filosofía de vida que lo acerque al éxito que desea. Jimena La Torre anticipa buenas noticias en el amor, el trabajo y la salud, especialmente para quienes se animen a salir de su zona de confort.

Capricornio

Capricornio vivirá un 2026 de reinicio profundo. Será un año para vaciarse, replantear prioridades y definir qué es lo que realmente quiere. Incluso, algunos capricornianos podrían tomarse un descanso o un año sabático para enfocarse en actividades que les generen placer y sentido, sin exigencias innecesarias.

Acuario

Acuario atravesará un año de espiritualidad elevada al máximo nivel. La Torre señala que deberá creer para poder actuar. Esta conexión con lo espiritual le permitirá encontrarse con una versión más consciente de sí mismo. Además, será un año favorable para comprar vivienda y concretar viajes importantes.

Piscis

Piscis enfrentará un año regido por la justicia y el equilibrio. Si durante el 2025 actuó correctamente, el 2026 traerá buenos contratos y devoluciones positivas. Sin embargo, si hubo errores o desequilibrios, la balanza podría inclinarse de forma menos favorable, especialmente en la segunda mitad del año.

