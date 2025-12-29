Mhoni Vidente revela el ritual más poderoso para atraer estabilidad económica en 2026

La reconocida astróloga Mhoni Vidente dio a conocer el ritual que considera más poderoso para iniciar el 2026 con estabilidad económica, prosperidad y protección espiritual. La pitonisa explicó que esta práctica debe realizarse exclusivamente el 1.° de enero, ya que el próximo año será “el año del cero”, ideal para reiniciar ciclos relacionados con el dinero y la abundancia.

A través de su canal oficial de YouTube, Mhoni Vidente detalló paso a paso el ritual que, según explicó, permite activar la prosperidad y proteger la economía personal y familiar durante todo el año.

La astróloga indicó que este ritual debe realizarse sí o sí el 1.° de enero de 2026, con fe y concentración, para obtener mejores resultados.

Mohni Vidente, astróloga cubana, radicada en México, tiró las cartas tras el nombremiento del papa León XIV (redes/Instagram)

Elementos necesarios para el ritual

Para llevar a cabo la práctica, Mhoni Vidente señaló que se deben tener los siguientes objetos:

Una veladora roja larga

Un plato cubierto con papel aluminio

Una copa de cristal

Un recipiente de cristal con agua

Incienso de Siete Machos o de sándalo

Cerillos de madera

Un billete de mayor denominación del país

Perfume de uso diario

Canela en polvo

Tequila, ron o mezcal

Loción de Siete Machos

Paso a paso del ritual

Según explicó la pitonisa, el primer paso consiste en limpiar el billete, aplicándole perfume de uso diario y loción de Siete Machos. Luego, se deben frotar las manos con el billete y pasarlo por todo el cuerpo tres veces, mientras se reza un Padre Nuestro y un Ave María, visualizando estabilidad y riqueza para el 2026.

Posteriormente, el billete debe colocarse dentro del recipiente con agua. Después, se toma la vela roja, se rocía con perfume y, sosteniéndola con ambas manos, se pide al Arcángel Miguel que bendiga el año, elimine energías negativas, envidias y brujerías.

La vela se coloca sobre el plato forrado con aluminio y se esparce canela en polvo alrededor. Luego, se sirve tequila, ron o mezcal en la copa de cristal para bendecir el año entrante.

El billete es un elemento clave del ritual (Juliana Barquero)

Limpieza del hogar y protección personal

Mhoni Vidente también recomendó realizar una limpieza profunda del hogar el 1.° de enero, desde adentro hacia afuera, aplicando loción de Siete Machos directamente en el piso y las esquinas, mientras se reza el Salmo 91 para alejar energías negativas.

Además, indicó que se debe limpiar el marco de la puerta principal con una franela roja y loción de Siete Machos. Esta limpieza debe repetirse del 1.° al 5 de enero, período que durará encendida la vela.

La astróloga agregó que la loción debe aplicarse después del baño en la nuca, la frente y el cuerpo para protección, y utilizarse el primer día de cada mes o cuando se perciba pesadez energética.

Mhoni Vidente también recomendó realizar una limpieza profunda del hogar el 1° de enero (Foto con fines ilustrativos) (Shutterstock)

Cierre del ritual

Una vez finalizada la limpieza, se debe encender el incienso —uno por día—, prender la vela roja y rezar nuevamente un Padre Nuestro, invocando al Arcángel Miguel para pedir abundancia económica, crecimiento, salud, amor y protección.

Cuando la vela se apague, el agua del recipiente debe desecharse, el billete debe secarse y guardarse en la cartera como amuleto de riqueza durante todo el año. El licor de la copa debe tirarse a la calle.

Mhoni Vidente advirtió que el 2026 será un año complicado, pero aseguró que con fe y este ritual se podrán superar los obstáculos y atraer estabilidad.

