Internacionales

Mhoni Vidente revela el ritual más poderoso para atraer estabilidad económica en 2026

La astróloga Mhoni Vidente compartió un ritual que debe realizarse el 1.° de enero de 2026 para atraer abundancia, estabilidad económica y protección, en lo que ella denomina “el año del cero”

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA y Hillary Chinchilla Marín

La reconocida astróloga Mhoni Vidente dio a conocer el ritual que considera más poderoso para iniciar el 2026 con estabilidad económica, prosperidad y protección espiritual. La pitonisa explicó que esta práctica debe realizarse exclusivamente el 1.° de enero, ya que el próximo año será “el año del cero”, ideal para reiniciar ciclos relacionados con el dinero y la abundancia.

A través de su canal oficial de YouTube, Mhoni Vidente detalló paso a paso el ritual que, según explicó, permite activar la prosperidad y proteger la economía personal y familiar durante todo el año.

LEA MÁS: (Videos) Mhoni Vidente tiró las cartas y lanzó escalofriante predicción sobre el papa León XIV

La astróloga indicó que este ritual debe realizarse sí o sí el 1.° de enero de 2026, con fe y concentración, para obtener mejores resultados.

Mohni Vidente, astróloga cubana, radicada en México, tiró las cartas tras el nombremiento del papa León XIV
Mohni Vidente, astróloga cubana, radicada en México, tiró las cartas tras el nombremiento del papa León XIV (redes/Instagram)

Elementos necesarios para el ritual

Para llevar a cabo la práctica, Mhoni Vidente señaló que se deben tener los siguientes objetos:

  • Una veladora roja larga
  • Un plato cubierto con papel aluminio
  • Una copa de cristal
  • Un recipiente de cristal con agua
  • Incienso de Siete Machos o de sándalo
  • Cerillos de madera
  • Un billete de mayor denominación del país
  • Perfume de uso diario
  • Canela en polvo
  • Tequila, ron o mezcal
  • Loción de Siete Machos

Paso a paso del ritual

Según explicó la pitonisa, el primer paso consiste en limpiar el billete, aplicándole perfume de uso diario y loción de Siete Machos. Luego, se deben frotar las manos con el billete y pasarlo por todo el cuerpo tres veces, mientras se reza un Padre Nuestro y un Ave María, visualizando estabilidad y riqueza para el 2026.

LEA MÁS: Revisamos las predicciones que hizo Minor Khayyan en el 2025 y cuesta creer todas las que pegó

Posteriormente, el billete debe colocarse dentro del recipiente con agua. Después, se toma la vela roja, se rocía con perfume y, sosteniéndola con ambas manos, se pide al Arcángel Miguel que bendiga el año, elimine energías negativas, envidias y brujerías.

La vela se coloca sobre el plato forrado con aluminio y se esparce canela en polvo alrededor. Luego, se sirve tequila, ron o mezcal en la copa de cristal para bendecir el año entrante.

El billete es un elemento clave del ritual (Juliana Barquero)

Limpieza del hogar y protección personal

Mhoni Vidente también recomendó realizar una limpieza profunda del hogar el 1.° de enero, desde adentro hacia afuera, aplicando loción de Siete Machos directamente en el piso y las esquinas, mientras se reza el Salmo 91 para alejar energías negativas.

Además, indicó que se debe limpiar el marco de la puerta principal con una franela roja y loción de Siete Machos. Esta limpieza debe repetirse del 1.° al 5 de enero, período que durará encendida la vela.

La astróloga agregó que la loción debe aplicarse después del baño en la nuca, la frente y el cuerpo para protección, y utilizarse el primer día de cada mes o cuando se perciba pesadez energética.

Mhoni Vidente también recomendó realizar una limpieza profunda del hogar el 1° de enero (Foto con fines ilustrativos) (Shutterstock)

Cierre del ritual

Una vez finalizada la limpieza, se debe encender el incienso —uno por día—, prender la vela roja y rezar nuevamente un Padre Nuestro, invocando al Arcángel Miguel para pedir abundancia económica, crecimiento, salud, amor y protección.

Cuando la vela se apague, el agua del recipiente debe desecharse, el billete debe secarse y guardarse en la cartera como amuleto de riqueza durante todo el año. El licor de la copa debe tirarse a la calle.

Mhoni Vidente advirtió que el 2026 será un año complicado, pero aseguró que con fe y este ritual se podrán superar los obstáculos y atraer estabilidad.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mhoni VidenteAstróloga2026Año nuevoRitualNotas IALTNotas IALTH
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.