¿Qué viene en 2026? Estas son las temidas profecías de Nostradamus que vuelven a generar alarma

Conforme se acerca el 2026, vuelven a circular con fuerza las profecías atribuidas a Nostradamus, el astrólogo francés del siglo XVI cuyas predicciones, escritas en versos crípticos, siguen despertando temor y debate en todo el mundo.

Nostradamus, astrólogo francés del siglo XVI, dejó escritos enigmáticos que hoy vuelven a generar temor de cara al 2026.foto: El Milenio (el milenio /Nostradamus)

Según el medio El Milenio una de las visiones que más inquietud genera es la del llamado “enjambre de abejas”, una imagen que, según intérpretes modernos, podría estar relacionada con un conflicto de gran escala entre potencias mundiales.

En uno de sus textos, Nostradamus menciona: “El gran enjambre de abejas se levantará… Por la noche la emboscada”. Para algunos analistas, las “abejas” simbolizarían bloques de poder organizados, líderes o naciones que buscan expandir su influencia, lo que abriría la puerta a una guerra entre Oriente y Occidente.

Las profecías sobre el “enjambre de abejas” son interpretadas por algunos expertos como una posible guerra entre grandes potencias.foto: El Milenio (el milenio /Nostradamus)

A esta inquietante visión se suma otra frase atribuida al mismo período: “fuego en el cielo”. Mientras algunos la relacionan con ataques o tecnología militar, otros expertos creen que podría tratarse de una advertencia sobre fenómenos extremos provocados por el cambio climático, como incendios forestales, olas de calor o eventos atmosféricos fuera de control.

El carácter ambiguo de los escritos de Nostradamus ha permitido múltiples interpretaciones a lo largo de los siglos, y 2026 no es la excepción. De hecho, varios estudiosos aseguran que el boticario francés también habría anticipado tensiones entre España y el norte de África.

Según estas lecturas, no se trataría necesariamente de una guerra tradicional. Algunos vinculan la profecía con posibles actos de terrorismo, mientras que otros la interpretan de forma simbólica, como un avance cultural, social o migratorio desde África hacia Europa.

El libro Caesarum, atribuido a Nostradamus, refuerza esta teoría al relacionar estos hechos con tres eclipses que se producirían entre 2026 y 2028. Sin embargo, no todos los especialistas coinciden con una visión bélica.

Otras interpretaciones apuntan a una crisis climática severa. En ese escenario, España podría enfrentar una escasez de agua similar a la que hoy afecta a regiones del norte de África, lo que generaría tensiones sociales y económicas.

Como ocurre con casi todas las profecías de Nostradamus, no hay certezas. Pero su lenguaje enigmático sigue alimentando el miedo, la curiosidad y la pregunta que muchos se hacen: ¿será el 2026 un año marcado por conflictos o por advertencias que aún estamos a tiempo de evitar?

