Ritual de Nochevieja: los colores que recomienda el Feng Shui para recibir el 2026

Cada 31 de diciembre se considera un momento clave para la renovación de energías y la proyección de nuevos propósitos.

De acuerdo con el Feng Shui, los colores que se utilizan durante la Nochevieja influyen directamente en las intenciones que se desean manifestar para el Año Nuevo 2026, especialmente en temas de abundancia, salud, amor y estabilidad emocional.

LEA MÁS: Mhoni Vidente revela el ritual más poderoso para atraer estabilidad económica en 2026

Según explican expertos en Feng Shui, esta filosofía oriental sostiene que los colores funcionan como activadores energéticos. Por esta razón, elegir el tono adecuado en la ropa, accesorios o incluso ropa interior puede ayudar a potenciar los deseos personales al iniciar el nuevo ciclo.

Los colores del Feng Shui se utilizan en Nochevieja para atraer energía positiva al Año Nuevo. (Fátima Jiménez/Fátima Jiménez)

¿Qué simboliza cada color en fin de año?

De acuerdo con la información publicada por The International Feng Shui, estos son los significados más comunes de los colores utilizados en Nochevieja:

Rojo: Es uno de los colores más tradicionales. Simboliza la pasión, el amor y la fuerza emocional , por lo que es recomendado para quienes desean fortalecer su relación sentimental o atraer una nueva.

Es uno de los colores más tradicionales. Simboliza la , por lo que es recomendado para quienes desean fortalecer su relación sentimental o atraer una nueva. Amarillo o dorado: Está asociado con la prosperidad, la abundancia económica y la buena suerte . Es uno de los tonos más utilizados para recibir el Año Nuevo, ya sea en prendas de vestir, ropa interior o accesorios.

Está asociado con la . Es uno de los tonos más utilizados para recibir el Año Nuevo, ya sea en prendas de vestir, ropa interior o accesorios. Verde: Representa la renovación, el crecimiento y la estabilidad . Es ideal para personas que buscan avanzar en proyectos personales, laborales o financieros durante el 2026.

Representa la . Es ideal para personas que buscan avanzar en proyectos personales, laborales o financieros durante el 2026. Blanco: Simboliza la pureza, la paz y los nuevos comienzos . Es recomendado para cerrar etapas difíciles y empezar el año con equilibrio y claridad.

Simboliza la . Es recomendado para cerrar etapas difíciles y empezar el año con equilibrio y claridad. Rosado: Se asocia con el amor propio, la empatía y la armonía emocional , favoreciendo relaciones estables y el cuidado personal.

Se asocia con el , favoreciendo relaciones estables y el cuidado personal. Azul: Representa la tranquilidad, la confianza y la paz interior , ideal para quienes desean un año con menos estrés y mayor serenidad.

Representa la , ideal para quienes desean un año con menos estrés y mayor serenidad. Naranja: Está ligado a la creatividad, la motivación y las nuevas oportunidades, especialmente en el ámbito laboral y los negocios.

LEA MÁS: Experto analiza lo bueno y lo malo de la IA en el 2025 y da pronósticos para el 2026 que preocupan

Rituales populares de Año Nuevo

El amarillo y el dorado simbolizan abundancia y prosperidad económica. (Shutterstock/Foto)

Además del uso de colores, en Latinoamérica persisten rituales tradicionales para despedir el año, como quemar el muñeco de Año Viejo, comer las doce uvas, llevar dinero en el zapato o usar ropa interior roja o amarilla, prácticas que simbolizan dejar atrás lo negativo y atraer prosperidad.

Nota realizada con ayuda de IA