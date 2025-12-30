El hombre más inteligente del mundo asegura que Dios es real y lo argumenta con matemáticas

El científico surcoreano YoungHoon Kim, de 36 años, considerado el hombre con el coeficiente intelectual más alto del mundo, sorprendió a la comunidad internacional al asegurar que Dios existe y que su existencia puede ser demostrada a través de las matemáticas.

Kim es considerado la persona más inteligente del mundo

Un científico surcoreano reconocido por su inteligencia extrema afirmó que Dios existe y sostuvo que la matemática permite demostrarlo. (Screenshot YouTube/@YoungHoon Kim, IQ 276/Screenshot YouTube/@YoungHoon Kim, IQ 276)

Kim posee un coeficiente intelectual de 276, cifra reconocida por el Consejo Mundial de Deportes Mentales, superando ampliamente a figuras históricas como Albert Einstein, con un CI estimado de 140, y Stephen Hawking, con 160.

El investigador es especialista en inteligencia artificial, empresario y, además, cuenta con un título en teología de la Universidad Yonsei, en Seúl, lo que ha influido en su visión espiritual y científica.

“Dios es real al 100 por ciento”

El pasado 11 de diciembre, Kim publicó un mensaje que se volvió viral en su cuenta de Instagram, donde afirmó de manera contundente: “Dios es real al 100 por ciento y Jesús es Dios”.

Además, ha sostenido que la fe en Jesús tiene una relación directa con el nivel de inteligencia, creatividad y éxito que una persona puede alcanzar, afirmación que ha generado tanto apoyo como críticas en redes sociales.

Argumento matemático sobre la existencia de Dios

Kim es investigador en inteligencia artificial y cuenta con estudios en teología. (Shutterstock/Imagen)

En uno de sus videos más vistos en YouTube, publicado el 4 de septiembre, Kim explicó su postura utilizando un razonamiento matemático básico.

“Una línea no puede empezar sin un punto inicial. En geometría, toda línea debe empezar con al menos un punto. Sin ese punto inicial, no hay línea alguna”, explicó.

Luego agregó: “Lo mismo ocurre con la existencia. Si nunca hubo un punto de partida, nada podría haber comenzado. Pero vemos claramente que la vida y el universo existen. Por lo tanto, debe haber habido un primer punto que puso todo en movimiento”.

Declaraciones polémicas

Pese a su reconocimiento académico, Kim también ha generado controversia por algunas de sus declaraciones públicas. Entre ellas, ha afirmado que Jesús regresará en 10 años y ha expresado posturas conservadoras sobre temas sociales, lo que ha intensificado el debate en redes y medios internacionales.

Aun así, su figura continúa generando atención global, tanto por su extraordinaria capacidad intelectual como por sus afirmaciones sobre la fe, la ciencia y el origen del universo.

Nota realizada con ayuda de IA